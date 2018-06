Naufragio al largo della Libia | ' circa 100 migranti dispersi'

Cento migranti dispersi in un Naufragio al largo della Libia : Sarebbero almeno 100 migranti dispersi nell'ultimo tragico naufragio avvenuto al largo della Libia oggi: il barcone su cui viaggiavano si è rovesciato a est di Tripoli secondo quanto comunicato dalla guardia costiera libica e rilanciato dai media arabi. Al Jazeera su Twitter spiega che 14 persone sono state salvate.BREAKING: At least 100 feared dead after boat sinks off Libya coast https://t.co/GUFZqVPfTo pic.twitter.com/jqSVz49nM7— Al ...

Naufragio al largo della Libia - oltre 70 morti : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - Sarebbero oltre 70 le vittime dell'ultimo Naufragio avvenuto al largo della Libia nei giorni scorsi. A confermarlo agli investigatori sono stati alcuni dei 42 superstiti, soccorsi dalla nave americana Trenton e sbarcati a Pozzallo, a bordo della nave Diciotti. Secondo

Donna incinta e mamma con neonata tra le vittime di un Naufragio al largo della Libia : Ci sono anche una Donna incinta e una giovane mamma con la sua neonata tra le oltre 70 vittime del naufragio del gommone avvenuto la settimana scorsa al largo della Libia i cui superstiti sono stati recuperati da Nave Trenton della Marina Militare Usa. Lo rivela Lucilla Garufi di InterSos, che viaggia a bordo di Nave Diciotti della Guardia costiera italiana, sbarcata ieri a Pozzallo con 509 migranti, nell'ambito del progetto Unicef della ong ...

Naufragio al largo della Libia - 12 morti : Sono almeno 12 i cadaveri recuperati e 41 le persone tratte in salvo dopo che una nave americana è andata in soccorso dei migranti a bordo di un gommone che stava per fare Naufragio al largo della ...