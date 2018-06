Napoli | per Ghoulam nuova visita al ginocchio

Il Genoa aveva raggiunto un accordo col Napoli per Younes - ma poi il “crack” : L’esterno offensivo Younes si appresta a firmare col Napoli, sarebbe dovuto andare in prestito al Genoa, ma si è gravemente infortunato Giorgio Perinetti, ds del Genoa, ha parlato dell’acquisto dal Napoli di Amin Younes a Radio Crc. L’affare era già ben avviato, ma si è arenato improvvisamente a causa delle condizioni fisiche del calciatore ex Ajax: “Il futuro di Younes? Dovevamo valutare la situazione contrattuale ...

Napoli : il Mondiale porta buone notizie per ritiro e mercato : Piangono in tre, sorride Ancelotti. In un "tweet" in pratica può essere riassunto il Mondiale del Napoli che, almeno dal punto di vista dell'allenatore azzurro, sta andando davvero bene. ELIMINATI - ...

Un piano per Napoli - de Magistris : 'Aspetto risposte da Di Maio entro luglio' : ...la richiesta forte della città di Napoli e dall'interlocuzione che ho avuto con il ministro Di Maio e la viceministro Castelli mi sembra che ci sia la giusta sensibilità e la giusta volontà politica ...

Ghoulam alla Juventus?/ Se parte Alex Sandro i bianconeri pronti ad un'offerta per il terzino del Napoli : La Juventus avrebbe puntato su Faouzi Ghoulam, terzino algerino in forza al Napoli, in caso di partenza di Alex Sandro cercato dal Manchester United e dai tedeschi del Bayern Monaco(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:25:00 GMT)

Parte da Napoli il mailbombing ai deputati per chiedere indipendenza e competenza per il Cda della Rai : Mentre si presentano i palinsesti Rai dei prossimi mesi, sono centinaia le persone che stanno inviando mail sulla posta personale dei Parlamentari per chiedere di votare i futuri consiglieri del ...

Napoli - dipendente comunale aggredito in ufficio e colto da infarto : operato : Mercoledì un dipendente comunale della municipalità Stella San Carlo, è stato aggredito da una folla di cittadini che attendeva da alcune ore il proprio turno per il rilascio della carta d'identità. L'...

Lo sciopero della fame dell'ex partita Iva : 'Io - l'invisibile di Napoli' : Troppo vecchio per ottenere lavoro dai privati, troppo giovane per la pensione, troppo onesto per delinquere, troppo dignitoso per cercare la carità. È il limbo nel quale si trova Enzo Spatuzzi, un ...

Doppio colpo Napoli : presi Meret e Karnezis per 28 milioni : Doppio colpo per il Napoli affidato a Carlo Ancelotti. Nelle ultime ore si sarebbe concretizzato il passaggio alla corte di Aurelio De Laurentiis di Alex Meret , 21 anni, e Orestis Karnezis , prossimo ...

Pestato a 16 anni a Napoli per una camicia troppo sgargiante - tra l'indifferenza dei passanti : A 16 anni è stato aggredito e picchiato perché indossava una camicia troppo sgargiante. È successo a Napoli e a denunciare il fatto è stata l'assemblea transfemminista di "Non una di meno - Napoli" che sulla sua pagina Facebook ha riportato la testimonianza della vittima. Si tratta dell'"ennesima vile aggressione", si legge. Il fatto è avvenuto a Villa Floridiana nel tardo pomeriggio del 25 giugno. Il ragazzo ...

De Laurentiis 'conferma' - Napoli su Benzema : "Ancelotti vuole un 31enne per la Champions..." : Non è la prima volta che Aurelio De Laurentiis getta l'amo; a La Repubblica il presidente del Napoli svela una confidenza di Carlo Ancelotti: "Mi ha detto di prendere un giocatore d'esperienza di 31 anni"...

Napoli spritz & musica : il weekend perfetto : Prendete il lungomare Carracciolo di Napoli, tre protagonisti della musica italiana come Cosmo, Elisa e Marracash e mescolate il tutto con la convivialità di un aperitivo. Sono questi gli ingredienti del nuovo evento Aperol Happy Together Live creato e lanciato da Aperol spritz, in onda sabato 30 giugno 2018 sul litorale della città partenopea. Dalle ore 16 fino al live con i 3 artisti alle ore 20, tutti possono prendere parte gratuitamente al ...

Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “Ancelotti ha chiesto un 31enne” : Napoli, DE Laurentiis- Un nuovo mister X in casa Napoli? Aurelio De Laurentiis, sulle pagine di “Repubblica“, ha svelato un piccolo retroscena di mercato sul possibile nuovo acquisto da parte del Napoli. Un retroscena guidato da Carlo Ancelotti. “DOBBIAMO PRENDERE UN 31ENNE…” Il presidente partenopeo ha così commentato: “Carlo mi ha detto che per essere competitivi in Champions un trentunenne lo dobbiamo ...

Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “Ancelotti ha chiesto un 31enne” : Napoli, DE Laurentiis- Un nuovo mister X in casa Napoli? Aurelio De Laurentiis, sulle pagine di “Repubblica“, ha svelato un piccolo retroscena di mercato sul possibile nuovo acquisto da parte del Napoli. Un retroscena guidato da Carlo Ancelotti. “DOBBIAMO PRENDERE UN 31ENNE…” Il presidente partenopeo ha così commentato: “Carlo mi ha detto che per essere competitivi in Champions un trentunenne lo dobbiamo ...

L'Inter stringe per Politano. Napoli - le cifre dell'affare Meret-Karnezis. Milan - c'è Halilovic : Meret più Karnezis , il Napoli è ad un passo dal doppio colpo per la porta. Come raccontato, l'obiettivo del presidente Aurelio De Laurentiis era chiudere l'affare con l'Udinese questa settimana e i ...