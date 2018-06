Napoli | migrante arrestato con false accuse di terrorismo a Fanpage it | “Carabiniere

Migrante ferito in raid razzista a Napoli : 'Salvini contro gli esseri umani - difende i ricchi' - : ... Giulia Grillo zittisce Salvini: 'Polemiche strumentali, la politica non fa la scienza' 22 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Saviano si impegna in politica? 'Costruiamo l'argine alla ...

Spari contro cuoco migrante a Napoli : Due colpi sparati da una macchina contro Bouyagui, cuoco migrante a Napoli. Questo quanto denunciato dall'Ex OPG Occupato - Je so' pazzo, che ieri ha condiviso in un post pubblicato su Facebook i ...

Napoli - fermato migrante del Gambia : "Mi chiesero di lanciarmi con un'auto sulla folla - ho detto no" : A carico del presunto terroristaislamico c'è unvideo in cui giura fedeltà al califfo Al Baghdadi. Ilvideo è stato pubblicato su Telegram dove il 21enne avrebbe ricevuto la richiesta di lanciarsi sulla follaa bordo di un'auto. E' stato fermato all'uscita della moschea diLicola, in provincia di Napoli

Terrorismo - migrante del Gambia fermato a Napoli : 'Volevano che mi lanciassi con un'auto sulla folla' : Un migrante del Gambia, il 21enne Alagie Touray , è stato arrestato a Napoli nel corso di un' operazione antiTerrorismo condotta da polizia e carabinieri. La polizia ha smentito la pianificazione di ...

