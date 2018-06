Napoli | allarme Ghoulam | il ginocchio si è gonfiato

Allarme vacanze - gli ospedali di Napoli rischiano di svuotarsi di medici : “Pazienti a rischio abbandono - timore per un disastro assistenziale” : “Siamo molto preoccupati per le condizioni di tutti gli ospedali del centro storico di Napoli , per l’ abbandono che si prospetta nel corso dell’estate a causa dei piani ferie che sguarniranno ancor più organici già molto risicati“. E’ un vero e proprio “ Allarme vacanze ” quello lanciato dai medici di medici na generale della Fimmg Napoli , preoccupati per l’assistenza ai cittadini nel mese di agosto. “Le notizie che ci arrivano dal ...

Aborti fai-da-te tra le minorenni : record a Napoli - cresce l'allarme : Donne costrette ad Aborti re accanto alle partorienti; interventi più frequenti tra le minorenni ; aumento del ' fai-da-te '; consultori in crisi, tre chiusi a Napoli , e uno - quello di Bagnoli, in Terra ...

Kalidou Koulibaly alla Juventus?/ Napoli in allarme. L’agente : può giocare anche in bianconero : Kalidou Koulibaly alla Juventus? Napoli in allarme anche per le parole delL’agente del difensore, che apre all'ipotesi: può giocare anche in bianconero(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:30:00 GMT)