Motorola G6 plus Recensione | punta forte su display e prezzo | processore Snapdragon 630

Motorola Moto G6 Plus - caratteristiche premium ad un prezzo contenuto : Anche con la sesta generazione della famiglia Moto G Motorola prova a portare nella fascia media / medio-bassa del mercato caratteristiche e specifiche dei prodotti di fascia superiore, con prodotti dal look e caratteristiche premium ma dal prezzo più contenuto. Il Moto G6 Plus, il modello superiore, si presenta con un ampio display IPS da 5,9″ FullHD+ che segue l’attuale trend dei 18:9, che nella prova non ha deluso ...

Recensione Motorola Moto G6 Plus : un vero Moto G (di quelli che funzionano alla grande) : Abbiamo provato Motorola Moto G6 Plus, un vero mostro del rapporto qualità/prezzo, uno smartphone eccellente sotto i 300 Euro a cui dovete dare una chance anche se non ne avete mai sentito parlare. L'occasione buona per farlo è seguire la nostra video Recensione. L'articolo Recensione Motorola Moto G6 Plus: un vero Moto G (di quelli che funzionano alla grande) proviene da TuttoAndroid.

Google ARCore sbarca su Motorola Moto G5S Plus e LG V35 ThinQ : Il Motorola Moto G5S Plus e il nuovissimo LG V35 ThinQ ora supportano Google ARCore, la piattaforma per applicazioni di realtà aumentata su Android L'articolo Google ARCore sbarca su Motorola Moto G5S Plus e LG V35 ThinQ proviene da TuttoAndroid.

Moto G6 Plus - nuovo top Motorola da 299 euro : Prestazioni e convenienza è il binomio che sta caratterizzando la parabola di Motorola, brand in ascesa dopo il passaggio a Lenovo, che nel 2015 l’ha acquisita da Google. Con una strategia mirata a differenziare il target con le Serie Z, E e G, l’ex compagnia più in vista del settore smartphone ha fatto centro, come testimonia il primato del Moto G – il primo è il modello più venduto nella storia dell’azienda – mentre considerando ...

Samsung Galaxy A6 - A6 Plus e Motorola Moto G6 e G6 Plus sono disponibili in Italia : Samsung Galaxy A6, Galaxy A6 Plus, Motorola Moto G6 e Moto G6 Plus sono in questi giorni disponibili in Italia, qualche settimana dopo la loro presentazione. Andiamo a scoprire i migliori prezzi a cui possiamo acquistarli al momento. L'articolo Samsung Galaxy A6, A6 Plus e Motorola Moto G6 e G6 Plus sono disponibili in Italia proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A1 e Motorola Moto G5S Plus si aggiornano - Nokia 8 tra qualche giorno : Xiaomi Mi A1 e Motorola Moto G5S Plus si aggiornano, tra qualche giorno toccherà anche a Nokia 8. Il primo smartphone Android One di Xiaomi sta ricevendo un piccolo update, mentre Moto G5S Plus passa ad Android 8.1 Oreo con annesse patch di maggio e Nokia 8 si appresta a ricevere un corposo aggiornamento per la fotocamera. L'articolo Xiaomi Mi A1 e Motorola Moto G5S Plus si aggiornano, Nokia 8 tra qualche giorno proviene da TuttoAndroid.

Svelati il Motorola Moto G6 Plus in versione potenziata e Honor 9i : Una versione potenziata del Motorola Moto G6 Plus, caratterizzata da un processore Qualcomm Snapdragon 660 e da ben 6 GB di RAM, è apparsa in Rete L'articolo Svelati il Motorola Moto G6 Plus in versione potenziata e Honor 9i proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto C2 e C2 Plus svelati dalle prime immagini render : Tra gli smartphone che il colosso cinese Lenovo potrebbe lanciare con il brand Motorola vi sarebbero i Motorola Moto C2 e Moto C2 Plus. Ecco cosa sappiamo L'articolo Motorola Moto C2 e C2 Plus svelati dalle prime immagini render proviene da TuttoAndroid.

TWRP : arriva il supporto per Xiaomi Mi MIX 2 - Motorola Moto E4 Plus e Moto Z Play : TWRP " il team di sviluppatori indipendenti che si occupa della più famosa custom recovery del mondo Android " ha aperto le porte ad una nuova schiera di dispositivi, che da questo momento potranno godere del supporto ufficiale , per un più agevole approccio al modding . Si tratta in ...

Motorola Moto E5 - E5 Play e Plus sono ufficiali : prezzo e caratteristiche : Dopo l’ufficializzazione dei Moto G6, sono stati presentati da Motorola i nuovi Moto E5, E5 Play e Plus che rappresenteranno la fascia economica dell’azienda americana-cinese.Motorola dopo la presentazione dei tre prodotti della gamma Moto G6, ha ufficializzato altri 3 smartphone che fanno parte della gamma Moto E5.I Motorola Moto E5 sono dispositivi che dovrebbero soddisfare le esigenze degli utenti che puntano più sul prezzo che ...