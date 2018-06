MotoGp – Vinales ritrova il sorriso ad Assen | “la nuova forcella? Provarla prima ci

MotoGp - Vinales domina le libere di Assen davanti agli italiani Iannone - Petrucci e Rossi : Marc Marquez non ripete la performance del mattino e lascia spazio al connazionale di Maverick Vinales , Yamaha, : è suo il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp d'Olanda, ad ...

MotoGp - GP Olanda 2018 : prove libere 2. Maverick Vinales domina la scena davanti a Iannone. Rossi quarto - Marquez si nasconde : La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP mette, a sorpresa, Maverick Vinales (Yamaha) davanti a tutti. Lo spagnolo ex Suzuki ha saputo piazzare uno straordinario 1:33.378 durante il time attack finale dopo aver disputato un turno decisamente solido nel quale si è concentrato sulle gomme e sul passo gara. Alle spalle dello yamahista tanta Italia. Seconda posizione per Andrea Iannone (Suzuki) che ha saputo ...

MotoGp – Terminate le Fp2 ad Assen : Vinales incontenibile - italiani da sogno in Olanda [TEMPI] : Maverick Vinales davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Olanda, Marquez troppo lontano? E’ terminata la seconda sessione di prove libere del Gp d’Olanda! I piloti della MotoGp sono tornati in pista, dopo la sessione mattutina, per le Fp2, sul circuito di Assen. Se al mattino il più veloce è stato Marc Marquez (QUI i TEMPI), lo spagnolo della Honda, questa volta, non è riuscito a far meglio ...

MotoGp – Marquez ‘studia’ Vinales ad Assen : la controllatina di Marc nella prova di partenza [VIDEO] : Marc Marquez ‘spia’ la partenza di Vinales: il campione del mondo ad Assen studia con attenzione il suo rivale della Yamaha E’ andata in scena questa mattina la prima sessione di prove libere di MotoGp sul circuito di Assen. Marquez ha chiuso davanti a tutti le Fp1 del Gp d’Olanda, ma deve fare attenzione alle due Yamaha, che hanno fame di vittoria, dopo un digiuno lungo un anno. Secondo tempo infatti per Vinales, ...

MotoGp - GP Olanda 2018 : prove libere 1. Marc Marquez parte con il piede giusto - Vinales e Rossi sono in scia : Marc Marquez (Honda) fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere del GP di Olanda della MotoGP 2018. Sul tracciato di Assen, inondato dal sole e da temperature accettabili (e questa di per sé è già la prima vera notizia del fine settimana) il campione del mondo in carica ha inanellato una serie di giri davvero eccellenti (sfruttando la gomma Soft al posteriore) fermando le lancette dei cronometri sull’1:34.277 ritoccato proprio in ...

MotoGp - Dani Pedrosa in Yamaha nel 2019 - il retroscena : Maverick Vinales decisivo : Nel 2019 Dani Pedrosa sarà un pilota Yamaha al fianco di Franco Morbidelli: questa ormai si sapeva già, come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane. La novità di oggi è che che l'uomo decisivo ...

MotoGp – Vinales tra frustrazione e ‘amicizie’ : “piango ai box! Valentino? Non sarò mai arrabbiato con lui” : La sincerità di Maverick Vinales: lo spagnolo si mette a nudo tra pianti ai box e frustrazione. E su Valentino Rossi… La MotoGp riparte dal Gp d’Olanda! Oggi la conferenza stampa dei piloti, mentre domani si accenderanno i motori per le prime sessioni di prove libere sul circuito di Assen. La Yamaha cerca di risollevarsi dopo un periodo non proprio brillante e di puntare alla vittoria dopo un anno di digiuno: Rossi ha infatti ...

MotoGp Yamaha - Viñales : «Sono molto motivato e concentrato» : TORINO - Anche Maverick Viñales, come Valentino Rossi, punta molto sul GP d'Olanda per tornare a lottare nelle posizioni di vertice. Lo spagnolo è ottimista: ' Siamo quasi a metà stagione e ...

MotoGp – Vinales ad Assen con ottimismo : “abbiamo fatto un test positivo - possiamo essere veloci” : Le sensazioni di Maverick Vinales alla vigilia del Gp d’Olanda: lo spagnolo della Yamaha pronto alla gara olandese Si prospetta un weekend ricco di spettacolo per gli appassionati dei motori: MotoGp e F1 saranno protagoniste indiscusse del fine settimana, insieme ai Mondiali di Russia 2018. Occhi puntati sulla Yamaha, che non vince una gara da poco più di un anno: Valentino Rossi, cercherà di risollevare le sorti del team proprio sul ...

MotoGp – Meregalli e il lavoro di Rossi e Vinales al Motnmelò : “ecco su cosa si sono concentrati” : Maio Meregalli analizza la giornata di test Yamaha al Montmelò: il team director della squadra di Iwata spiega il lavoro di Valentino Rossi e Maverick Vinales Giornata di test, ieri al Montmelò, per i piloti della MotoGp. I campioni delle due ruote sono tornati in pista, il giorno successivo al Gp di Catalunya, sul circuito spagnolo, per lavorare sodo sulle loro moto, a caccia di miglioramenti in vista della seconda parte della stagione. Occhi ...