MotoGp – Terminate le Fp2 ad Assen | Vinales incontenibile | italiani da sogno in Olanda

MotoGp – Terminate le Fp1 ad Assen : domina Marquez - ma le Yamaha impressionano [TEMPI] : Marquez davanti a tutti nelle Fp1 del Gp d’Olanda, ma le Yamaha iniziano col piede giusto il weekend di Assen I campioni della MotoGp sono tornati in pista, ad Assen, per la prima sessione di prove libere del Gp d’Olanda. I piloti delle due ruote tornano protagonisti in un weekend di fuoco per gli appassionati dei motori, che potranno seguire non solo la MotoGp, ma anche la F1, in Austria. In attesa di vedere sfrecciare le ...

MotoGp – Terminate le Fp4 al Montmelò : Iannone beffa gli spagnoli - Rossi settimo [TEMPI] : Andrea Iannone rovina i piani degli spagnoli: il pilota Suzuki davanti a tutti nelle Fp4 del Gp di Catalunya Piloti in pista, per l’ultima sessione di prove libere del Gp di Catalunya. I campioni della MotoGp hanno disputato, sul circuito del Montmelò, le Fp4 della gara spagnola, in vista delle qualifiche che si avvicinano sempre più. Nonostante ad attirare l’attenzione sia stato un incredibile Marc Marquez, autore di alcuni ...

MotoGp – Terminate le Fp3 al Montmelò : Dovizioso beffa Lorenzo - Marquez clamorosamente fuori dalla Q2 [TEMPI] : Andrea Dovizioso davanti a tutti nella terza sessione di prove libere del Gp di Catalunya, Marquez in Q1 al Montmelò E’ terminata la terza sessione di prove libere del Gp di Catalunya. Doppietta Ducati in testa, con Dovizioso che beffa il suo compagno di squadra Jorge Lorenzo, fermando il cronometro sull’1.38.923. Terzo tempo per Maverick Vinales, seguito da un positivo Andrea Iannone e da Cal Crutchlow. Sesto tempo invece per ...

MotoGp – Terminate le Fp2 al Montmelò : Lorenzo sorride - Rossi e Marquez fuori dalla top ten [TEMPI] : Jorge Lorenzo davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp di Catalunya: i tempi delle Fp2 del Montmelò I piloti della MotoGp sono tornati in pista, al Montmelò, per la seconda sessione di prove libere del Gp di Catalunya. Dopo le Fp1, dominate da un eccellente Valentino Rossi (QUI i tempi del mattino), nel pomeriggio spagnolo, è Jorge Lorenzo il più veloce davanti al suo pubblico. Reduce dalla sua prima vittoria in Ducati, al ...

MotoGp – Terminate le FP1 a Barcellona : Valentino Rossi è una furia - le Ducati lo braccano [FOTO] : Termina la prima sessione di prove libere sul circuito di Barcellona, il più veloce è Valentino Rossi, seguito dalle Ducati di Dovizioso e Lorenzo Comincia benissimo il fine settimana di Barcellona per Valentino Rossi, il Dottore chiude al comando la prima sessione di prove libere sul circuito del Montmelò fermando il crono sull’1:39.456. Una prestazione che fa sorridere l’intero team Yamaha, visto anche il gap di tre decimi rifilato ...

MotoGp – Terminate le Fp4 al Mugello : Iannone si riprende ciò che è suo - Rossi fuori dalla top 5 [TEMPI] : Andrea Iannone davanti a tutti nella quarta sessione di prove libere del Gp d’Italia: i tempo delle Fp4 del Mugello E’ nuovamente Andrea Iannone il più veloce al Mugello. Dopo la giornata super di ieri del campione di Vasto, sempre in testa alla classifica dei tempi, il pilota Suzuki è stato superato solo da Marc Marquez nelle Fp3 di questa mattina sul circuito italiano. Nel pomeriggio però Iannone ha deciso di far la voce grossa e ...

MotoGp – Terminate le Fp2 al Mugello : Iannone fa la voce grossa - Pirro in ospedale [TEMPI] : Andrea Iannone davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia. Pirro trasportato in ospedale a Firenze Una seconda sessione di prove libere anomala, oggi pomeriggio al Mugello. Le Fp2 del Gp d’Italia hanno visto sventolare ben due volte la bandiera rossa per alcuni inconvenienti in casa Ducati. A far preoccupare è stata la terribile caduta di Michele Pirro, trasportato in ospedale a Firenze, mentre ...

MotoGp – Terminate le Fp1 al Mugello : sventola il tricolore - Iannone beffa Pirro nel finale [TEMPI] : Andrea Iannone davanti a tutti nelle Fp1 del Gp d’Italia: splendida tripletta italiana al Mugello Finalmente lo spettacolo del Mugello è iniziato. I piloti della MotoGp sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere del Gp d’Italia. Tra cadute e piacevoli sorprese, al comando della classifica dei tempi c’è una tripletta tutta italiana. Andrea Iannone ha beffato sul finale un eccellente Michele Pirro, secondo, davanti ...

MotoGp – Terminate le Fp4 : doppietta Ducati nelle Fp4 di Le Mans - scivolata per Valentino Rossi [TEMPI] : Andrea Dovizioso davanti a tutti nella quarta sessione di prove libere del Gp di Francia Diverse cadute in pista questo pomeriggio sul circuito di Le Mans, durante la quarta e ultima sessione di prove libere del Gp di Francia. Tra i piloti scivolati c’è anche Valentino Rossi (QUI il VIDEO) che non ha riportato gravi conseguenze, tornando presto ai box ed in pista su una nuova moto. E’ Andrea Dovizioso il più veloce nel pomeriggio ...

MotoGp – Terminate le Fp3 a Le Mans : Vinales beffa Marquez sul finale - che spettacolo la Yamaha in Fancia [TEMPI] : Maverick Vinales davanti a tutti al termine della terza sessione di prove libere del Gp di Francia Pista di Le Mans infuocata questa mattina nella terza sessione di prove libere del Gp di Francia di MotoGp. I piloti della categoria regina sono tornati in pista dopo a caccia del pass per le Q2 di questo pomeriggio. Una sessione positivissima per la Yamaha che piazza Maverick Vinales davanti a tutti: lo spagnolo ha beffato sul finale il ...

MotoGp – Terminate le Fp2 a Le Mans : la Yamaha ritrova il sorriso in Francia - ma è Dovizioso il più veloce [TEMPI] : Andrea Dovizioso davanti a tutti nelle Fp2 del Gp di Francia: positiva tripletta Yamaha alle spalle di Marquez Dopo la sessione di questa mattina a Le Mans, i piloti della MotoGp sono tornati in pista per le seconde prove libere del Gp di Francia. Se al mattino il più veloce è stato un ottimo Marc Marquez, che ha beffato sul finale Andrea Dovizioso (QUI l’articolo dei tempi delle FP1), nel pomeriggio è stato il ducatista, fresco di ...