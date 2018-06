MotoGp | si separano le strade di Lorenzo e Cristian Gabarrini | sarà la Honda a scegliere

sportfair

(Di venerdì 29 giugno 2018) Il pilota spagnolo non potrà portare con sè inil suo attuale capo-tecnico,il team giapponese a sceglierlo per lui Sono pronte a separarsi ledi Jorge, il pilota spagnolo infatti non potrà portar con sé il suo attuale capo-tecnico alla. A confermarlo è stato lo stesso maiorchino ad Assen, prima di scendere in pista per le prove libere del Gp d’Olanda: “non è una cosa che dipende da me sepossa accompagnarmi. L’anno prossimo non avrò lo stesso potere decisionale del passato su questo aspetto. E’ una questione che riguarderà la squadra“.dunque il team giapponese a stabilire chiil prossimo ingegnere di pista di, secondo alcune indiscrezioni dovrebbe trattarsi di Ramon Aurin, impegnato a lungo nel box HRC con Andrea Dovizioso prima e poi con Dani Pedrosa per trasferirsi ...