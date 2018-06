MotoGp | prime libere targate Yamaha ad Assen | Vinales 1° | Rossi 4°

MotoGp - Assen Marquez il più veloce nelle prime libere - Rossi terzo : Assen - Marquez il più veloce , ma braccato dalle Yamaha. E le Ducati subito a ruota. La prima sessione di prove libere nella Cathedral of Speed premia il campione del mondo in carica : Marc chiude col miglior tempo , 1'34'227, , precedendo Vinales di 177 millesimi. Sulla 'sua' pista Valentino è 3°, a -0,286 dal pilota Honda, poi due Ducati però la migliore è la ...

MotoGp - Marquez in pista con la F1! Ecco le prime immagini : Marc Marquez prova la Formula 1. È iniziato a Zeltweg l'atteso test del campione del mondo della MotoGP organizzato dalla Red Bull. Domani toccherà al nostro Antonio Cairoli, iridato della MXGP. Ecco le prime immagini di Marquez in azione. Marc Marquez in azione a Zeltweg Seguiranno ...

MotoGp - Viñales soddisfatto dopo le prime libere : “la fiducia nella moto è tornata. Forcada? Nessun divorzio” : Felice e soddisfatto Maverick Viñales dopo la prima giornata di prove libere sul circuito del Mugello, lo spagnolo fiducioso in vista di qualifiche e gara Una seconda sessione di prove libere anomala, quella andata in scena oggi pomeriggio al Mugello. Le Fp2 del Gp d’Italia hanno visto sventolare ben due volte la bandiera rossa per alcuni inconvenienti in casa Ducati. A far preoccupare è stata la terribile caduta di Michele Pirro (QUI le ...