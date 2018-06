MotoGp – Petrucci in pista nonostante la frattura | “ecco come è andata nelle Fp1”

MotoGp – Petrucci infortunato ad Assen : “non mi sono potuto allenare - ma credo che non avrò problemi” : Frattura del metatatso per Danilo Petrucci dopo la caduta ai test del Montmelò: il ternano della Pramac infotunato ad Assen, ma con sensazioni positive La MotoGp riparte da Assen, la Cattedrale delle moto. I piloti sono pronti per sfidarsi in pista, sul circuito di Assen, per un nuovo e appassionante appuntamento della stagione 2018. Si parte oggi con la conferenza stampa dei piloti, in attesa di accendere i motori domani, per le prime ...

MotoGp Ducati - Petrucci : «Ho subito una lesione al piede - ma nulla di grave» : ROMA - Danilo Petrucci è tornato a casa dalla trasferta catalana con qualche acciacco in più, dopo la caduta rimediata nella giornata di test. Il pilota ternano ai microfoni di Sky Sport ha parlato delle sue condizioni: ' Stavamo provando un forcellone nuovo, ero già al sesto o settimo giro che lo utilizzavo, e stavo cercando di migliorare un po'. Però purtroppo sono scivolato ...

MotoGp – Test Montmelò - spavento per Petrucci : “sono caduto a 250km/h! Ho spaccato casco e tuta - ecco come sto” : spavento in casa Pramac: caduta a 250km/h per Danilo Petrucci nei Test del Montmelò E’ in corso, al Montmelò, una giornata di Test per la MotoGp. Il team ufficiale Ducati ha deciso di non prendere parte alle prove che si stanno disputando sul circuito spagnolo, ma la Pramac è in posta per lavorare sodo sulla moto. Giornata di lavoro conclusa con una terribile caduta per Danilo Petrucci. Il ternano è caduto in curva 9 mentre provava il ...

MotoGp – Petrucci tra problemi e difficoltà : “arrivare 8° non è il massimo - ma guardo il lato positivo - ecco qual è” : Le sensazioni di Danilo Petrucci dopo l’ottavo posto al Gp di Catalunya: il ternano della Pramac guarda il bicchiere mezzo pieno Jorge Lorenzo ha tirato fuori gli artigli! Dopo la vittoria al Mugello, la prima con Ducati, è arrivato il bis, al Montmelò, davanti al suo pubblico. Il maiorchino della ‘Rossa’, dopo aver conquistato la pole position ieri a Barcellona, oggi ha liderato, ottenendo un’importante e preziosa ...

MotoGp – Petrucci tra elogi e battute : “Lorenzo? Non riusciamo a capire come faccia!” : Le sensazioni di Danilo Petrucci al termine delle qualifiche del Gp di Catalunya: il ternano della Pramac tra battute ed elogi al poleman Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo ci ha preso gusto: dopo la prima vittoria in Ducati, nello scorso Gp, al Mugello, arriva anche la prima pole in rosso per il mariochino. Il ducatista è stato il più veloce, oggi, nelle qualifiche del Gp di Catalunya, riuscendo a lasciarsi alle spalle rispettivamente il suo futuro e ...

MotoGp - Petrucci stana i rivali dopo le prove libere di Barcellona : “Marquez e Rossi si sono nascosti” : Danilo Petrucci parla dopo le seconde prove libere di Barcellona, il pilota della Pramac soddisfatto di quanto fatto oggi Questo venerdì di prove libere sul circuito di Barcellona si conclude con il miglior tempo di Jorge Lorenzo. In vista del settimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, il pilota della Ducati (reduce da un’importante vittoria al Mugello) segna il crono migliore ed anticipa Iannone e Vinales. Danilo Petrucci, ...

MotoGp Catalogna - Dovizioso : «L'arrivo di Petrucci? Sono molto contento» : BARCELLONA - Sembra molto carico in vista del weekend di gara Andrea Dovizioso: ' Ogni weekend può succedere di tutto, dobbiamo mantenere la calma e mantenere la concentrazione. Ultimamente ho sempre ...

MotoGp - Petrucci show : “mi son sentito come i… cornuti. La firma con Ducati? Ancora non c’è stata” : Danilo Petrucci ha parlato del suo passaggio in Ducati, sottolineando come Ancora la firma sul nuovo contratto non sia Ancora arrivata Manca Ancora tanto alla fine della stagione di MotoGp, ma Danilo Petrucci non può fare a meno di pensare di aver raggiunto l’obiettivo di una vita. Il pilota ternano infatti si è guadagnato la possibilità di guidare la Ducati ufficiale, prendendo il posto di Lorenzo che, dall’anno prossimo, passerà ...

MotoGp Catalogna - Petrucci : «Ho la mente più sgombra per il futuro» : BARCELLONA - Ancora alla ricerca della prima vittoria in MotoGp, Danilo Petrucci affronta il weekend catalano con maggiore serenità dopo aver saputo di essere stato scelto come pilota ufficiale Ducati ...

MotoGp Catalogna - Petrucci : «Voglio concentrarmi su questa stagione» : BARCELLONA - Danilo Petrucci, ancora alla ricerca della prima vittoria in MotoGp, affronta il weekend catalano con maggiore serenità dopo aver saputo di essere stato scelto come pilota ufficiale ...

MotoGp - speciale con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci : Dovi Petrux - Lambo Games : Programmazione inedita per il GP di Catalunya , con cui questa settimana si riaccende il Motomondiale. Sono due gli speciali previsti su Sky Sport MotoGP HD , canale 208, : " Dovi & Petrux - Lambo Games " e " MotoE: il futuro è già qui ". Il primo andrà in onda oggi alle 18.45, in replica alle 21.30 e sabato 16 giugno alle 17 e alle 19, il ...

MotoGp Ducati - Petrucci : «Sarà bello essere in coppia con Dovizioso» : Lui è uno dei migliori piloti al mondo, cercherò di aiutarlo e lui aiuterà me '. CALENDARIO CLASSIFICA

MotoGp - Petrucci ha le idee chiare : “Ducati? Obiettivo raggiunto - ma con Dovizioso non saremo rivali” : Danilo Petrucci ha parlato del suo prossimo approdo al team ufficiale Ducati, sottolineando di voler impostare con Dovizioso un rapporto diverso dal solito Manca ancora tanto alla fine della stagione di MotoGp, ma Danilo Petrucci non può fare a meno di pensare di aver raggiunto l’Obiettivo di una vita. AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE Il pilota ternano infatti si è guadagnato la possibilità di guidare la Ducati ufficiale, prendendo il posto ...

MotoGp - le rivelazioni di Petrucci : “vado in Ducati per restarci. Lorenzo? La Honda aveva chiamato anche me” : Danilo Petrucci ha raccontato alla Gazzetta dello Sport le sue sensazioni dopo l’ufficialità del trasferimento alla Ducati Giornata di annunci e ufficialità quella di ieri, Lorenzo alla Honda e Petrucci alla Ducati hanno acceso il mercato piloti, condito anche dal rinnovo di Syahrin con la Tech3. Ore frenetiche ma anche dolci per il pilota della Pramac, che realizza finalmente il sogno di una vita, inseguito e conquistato a colpi di podi e ...