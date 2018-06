MotoGp Olanda | libere 1 | Marquez velocissimo | Rossi 3°

MotoGp - GP Olanda 2018 : prove libere 1. Marc Marquez parte con il piede giusto - Vinales e Rossi sono in scia : Marc Marquez (Honda) fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere del GP di Olanda della MotoGP 2018. Sul tracciato di Assen, inondato dal sole e da temperature accettabili (e questa di per sé è già la prima vera notizia del fine settimana) il campione del mondo in carica ha inanellato una serie di giri davvero eccellenti (sfruttando la gomma Soft al posteriore) fermando le lancette dei cronometri sull’1:34.277 ritoccato proprio in ...

LIVE MotoGp - GP Olanda 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Olanda 2018, ottava prova del Mondiale di MotoGP. E’ tempo di Assen, la “Cattedrale del Motociclismo” aspetta i centauri più veloci del mondo pronti ad esibirsi dove il coraggio conta maggiormente e una staccata non è mai troppo azzardata. Nel luogo in cui solo i migliori hanno vinto e conseguito la loro “Laurea” con oggetto “Velocità ed ambizione“, ...

MotoGp - GP d'Olanda - Andrea Dovizioso : 'Dobbiamo insistere sui dettagli' : I 49 punti di distanza dalla vetta occupata da Marc Marquez non preoccupano certo Andrea Dovizioso: "Non sono preoccupato e non è dobbiamo pensare al Campionato, è presto. Nelle gare succede di tutto, ...

MotoGp - GP Olanda 2018 : la “Cattedrale del Motociclismo” attende Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso. Marquez e Lorenzo i favoriti? : E’ tempo di Assen (Olanda), la “Cattedrale del Motociclismo” aspetta i centauri più veloci del mondo pronti ad esibirsi dove il coraggio conta maggiormente e una staccata non è mai troppo azzardata. Nel luogo in cui solo i migliori hanno vinto e conseguito la loro “Laurea” con oggetto “Velocità ed ambizione“, il Circus delle due ruote torna a bussare alle porte degli appassionati per regalare emozioni. ...

MotoGp - Mondiale 2018 : le 5 risposte che dovrà darci il Gran Premio d’Olanda : Il Mondiale 2018 della MotoGP fa tappa in uno dei suoi luoghi più storici e amati, ovvero Assen. Siamo pronti, dunque, per il Gran Premio d’Olanda che, oltre a corrersi su una delle piste più affascinanti del mondo, arriva in un momento quanto mai delicato per diversi piloti (specialmente in casa Ducati) ed in uno snodo di capitale importanza anche per il titolo iridato. Andiamo, quindi, a dare una risposta alle cinque domande più importanti che ...

MotoGp - GP Olanda. Jorge Lorenzo : 'Dimostreremo di essere veloci dovunque' : Tra lui e la terza vittoria consecutiva il TT Circuit di Assen, pista con la quale né il cinque volte campione del mondo né la Ducati hanno un ottimo feeling. Una vittoria sia per la casa di Borgo ...

MotoGp Olanda - Valentino Rossi : 'Sono molto competitivo ad Assen' : La Yamaha si presenta al TT Circuit 12 mesi dopo la sua ultima gara in MotoGP. Un digiuno lunghissimo, 17 gare consecutive. Per trovare una striscia peggiore , 18 GP, bisogna andare alle ultime due ...