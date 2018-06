MotoGp | Morbidelli e quell’ammissione di Valentino Rossi | “il mio approdo in Yamaha? Se

MotoGp : Daniel Pedrosa vicino all’accordo con Yamaha-Petronas nel 2019. Franco Morbidelli sarà il compagno di squadra? : Bisogna ammetterlo. Daniel Pedrosa, a Le Mans (Francia), con quella conferenza stampa, un po’ aveva illuso. Ci si aspettava un annuncio importante circa il suo futuro e molti erano pronti a scommettere che il pilota spagnolo avrebbe reso noto il proprio ritiro, dopo che la Honda aveva comunicato che non avrebbe rinnovato il suo contratto. E invece, una luce diversa negli occhi di Dani, non certo quella del pilota che vuol appendere il ...

MotoGp – Caduta Morbidelli : Franco portato in Ospedale - ecco come sta : Franco Morbidelli in Ospedale a Barcellona dopo la brutta Caduta di oggi nelle Fp2 del Gp di Catalunya: ecco come sta il giovane pilota italiano Franco Morbidelli è stato protagonista di una brutta Caduta, oggi, durante la seconda sessione di prove libere del Gp di Catalunya. Il pilota italiano ha sbattuto violentemente contro la ghiaia, ma è riuscito ad alzarsi e tornare ai box sulle sue game. Morbidelli è stato immediatamente sottoposto ad una ...

MotoGp - GP Italia 2018 : Marc Marquez il migliore delle prove libere 3. Valentino Rossi in terza piazza - Dovizioso 10° - sorprende Morbidelli (8°) : E’ Marc Marquez il migliore in sella alla Honda delle prove libere 3 del GP d’Italia, sesta prova del Mondiale 2018 di MotoGP. 1’46″439 per lo spagnolo quest’oggi, che gli ha permesso di salire in vetta all’ordine combinato dei tempi, confermando il grande feeling con la sua Honda. Alle sue spalle Andrea Iannone (1’46″735), che quest’oggi non ha migliorato il suo crono, mettendo in luce, ...

MotoGp Libere2 Mugello - Iannone si ripete; Morbidelli ok - Dovizioso solo 12° : Seconda sessione di Libere tormentata al Mugello, con due bandiere rosse: una per il terribile volo di Pirro, portato in ospedale per accertamenti dopo aver rimediato vari traumi, ma non gravi, per la ...

MotoGp – Morbidelli - la gara del Mugello e un futuro al fianco di… Lorenzo : “sarà interessante e figo” : Franco Morbidelli mette da parte i problemi del team e si sforza di pensare solo al weekend di gara: le sensazioni del giovane italiano in vista della gara del Mugello Momento complicato in casa Marc VDS. Il team potrebbe non gareggiare più in MotoGp dal prossimo anno, a causa dei problemi finanziari e della diatriba tra Bartholemy e van der Straten. I piloti comunque provano a lasciare lontano dalla pista le problematiche che riguardano il ...

MotoGp Honda - Morbidelli : «Ci aspetta un fine settimana di lavoro» : ROMA - Non sarà facile confermare la top 10 ottenuta a Jerez in circistanze particolari. Ma Franco Morbidelli anche a Le Mans ha intenzione dare continuità alla sua crescita costante, mostrata in ...

MotoGp - Pagelle GP Spagna 2018 : Marc Marquez il migliore - male Crutchlow - Lorenzo e le Yamaha - stupisce Morbidelli : La Yamaha oggi non l'ha minimamente assecondato, ma da un nove volte campione del mondo ci si aspetta decisamente di più. ANDREA DOVIZIOSO VOTO 7. Stava meritatamente chiudendo in seconda posizione e ...