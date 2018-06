MotoGp | Marquez il più veloce nelle prove libere in Olanda Rossi è terzo

MotoGp - Assen Marquez il più veloce nelle prime libere - Rossi terzo : Assen - Marquez il più veloce, ma braccato dalle Yamaha. E le Ducati subito a ruota. La prima sessione di prove libere nella Cathedral of Speed premia il campione del mondo in carica : Marc chiude col miglior tempo , 1'34'227, , precedendo Vinales di 177 millesimi. Sulla 'sua' pista Valentino è 3°, a -0,286 dal pilota Honda, poi due Ducati però la migliore è la ...

MotoGp - GP Olanda 2018 : prove libere 1. Marc Marquez parte con il piede giusto - Vinales e Rossi sono in scia : Marc Marquez (Honda) fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere del GP di Olanda della MotoGP 2018. Sul tracciato di Assen, inondato dal sole e da temperature accettabili (e questa di per sé è già la prima vera notizia del fine settimana) il campione del mondo in carica ha inanellato una serie di giri davvero eccellenti (sfruttando la gomma Soft al posteriore) fermando le lancette dei cronometri sull’1:34.277 ritoccato proprio in ...

MotoGp – Marquez pronto per Assen - lo spagnolo crede nel suo team : “siamo bravi e andiamo bene su tutti i circuiti” : Marc Marquez in conferenza stampa ad Assen: le sensazioni dello spagnolo della Honda alla vigilia del Gp d’Olanda La MotoGp riparte da Assen, la Cattedrale delle moto. I piloti sono pronti per sfidarsi in pista, sul circuito di Assen, per un nuovo e appassionante appuntamento della stagione 2018. Si parte oggi con la conferenza stampa dei piloti, in attesa di accendere i motori domani, per le prime sessioni di prove libere. / AFP ...

MotoGp - GP Olanda 2018 : la “Cattedrale del Motociclismo” attende Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso. Marquez e Lorenzo i favoriti? : E’ tempo di Assen (Olanda), la “Cattedrale del Motociclismo” aspetta i centauri più veloci del mondo pronti ad esibirsi dove il coraggio conta maggiormente e una staccata non è mai troppo azzardata. Nel luogo in cui solo i migliori hanno vinto e conseguito la loro “Laurea” con oggetto “Velocità ed ambizione“, il Circus delle due ruote torna a bussare alle porte degli appassionati per regalare emozioni. ...