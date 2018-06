MotoGP - GP Olanda 2018 : prove libere 2. Maverick Vinales domina la scena davanti a Iannone - Petrucci e Rossi - mentre Marquez si nasconde : La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP mette, a sorpresa, Maverick Vinales (Yamaha) davanti a tutti. Lo spagnolo ex Suzuki ha saputo piazzare uno straordinario 1:33.378 durante il time attack finale dopo aver disputato un turno decisamente solido nel quale si è concentrato sulle gomme e sul passo gara. Alle spalle dello yamahista tanta Italia. Seconda posizione per Andrea Iannone (Suzuki) che ha saputo ...

MotoGP – Terminate le Fp2 ad Assen : Vinales incontenibile - italiani da sogno in Olanda [TEMPI] : Maverick Vinales davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Olanda, Marquez troppo lontano? E’ terminata la seconda sessione di prove libere del Gp d’Olanda! I piloti della MotoGp sono tornati in pista, dopo la sessione mattutina, per le Fp2, sul circuito di Assen. Se al mattino il più veloce è stato Marc Marquez (QUI i TEMPI), lo spagnolo della Honda, questa volta, non è riuscito a far meglio ...

Diretta MotoGP/ Streaming video SKY prove libere live Fp2 : super tempo di Marquez! (GP Olanda 2018) : Diretta Motogp prove libere FP1 e FP2 live GP Olanda 2018 Assen: cronaca e tempi delle due sessioni sullo storico circuito (oggi venerdì 29 giugno).(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 14:06:00 GMT)

DIRETTA MotoGP/ Streaming video SKY prove libere live. Prende il via la Fp2! (GP Olanda 2018) : DIRETTA MOTOGP prove libere FP1 e FP2 live GP Olanda 2018 Assen: cronaca e tempi delle due sessioni sullo storico circuito (oggi venerdì 29 giugno).(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 13:46:00 GMT)

LIVE MotoGP - GP Olanda 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Valentino Rossi sfida Marquez - Dovizioso per il colpo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Assen i piloti torneranno in pista per trovare il giusto set-up e cercano le migliori risposte dalle proprie moto. Sarà un turno molto importante dopo quanto successo nella FP1, dominata da Marc Marquez ma con Valentino Rossi e Maverick Vinales che gli sono rimasti in scia. Il Dottore vuole piazzare un colpaccio ...

MotoGP - Marquez il più veloce nelle prove libere in Olanda. Rossi è terzo : Buon tempo anche per Valentino Rossi, su Yamaha, che si è fermato a 0''286 dal campione del mondo in carica della MotoGp. Andrea Dovizioso , Ducati, ha ottenuto il quinto miglior tempo, a 0''410 da ...

MotoGP Olanda - libere 1 : Marquez velocissimo - Rossi 3° : ASSEN - Si scaldano i motori per il Gran Premio in Olanda e Marc Marquez è subito il più veloce. Lo spagnolo ha chiuso il suo giro più veloce in 1:34.227. Vinales ha realizzato il secondo tempo a 0.

MotoGP - GP Olanda 2018 : prove libere 1. Marc Marquez parte con il piede giusto - Vinales e Rossi sono in scia : Marc Marquez (Honda) fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere del GP di Olanda della MotoGP 2018. Sul tracciato di Assen, inondato dal sole e da temperature accettabili (e questa di per sé è già la prima vera notizia del fine settimana) il campione del mondo in carica ha inanellato una serie di giri davvero eccellenti (sfruttando la gomma Soft al posteriore) fermando le lancette dei cronometri sull’1:34.277 ritoccato proprio in ...

DIRETTA MotoGP/ Streaming video SKY prove libere FP2 live : Marquez il migliore nella Fp1 (GP Olanda 2018) : DIRETTA MOTOGP prove libere FP1 e FP2 live GP Olanda 2018 Assen: cronaca e tempi delle due sessioni sullo storico circuito (oggi venerdì 29 giugno).(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:42:00 GMT)

LIVE MotoGP - GP Olanda 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Olanda 2018, ottava prova del Mondiale di MotoGP. E’ tempo di Assen, la “Cattedrale del Motociclismo” aspetta i centauri più veloci del mondo pronti ad esibirsi dove il coraggio conta maggiormente e una staccata non è mai troppo azzardata. Nel luogo in cui solo i migliori hanno vinto e conseguito la loro “Laurea” con oggetto “Velocità ed ambizione“, ...

LIVE MotoGP - GP Olanda 2018 in DIRETTA : gli orari e come vedere gratis e in chiaro in tv le prove libere : Da quest’oggi prende il via il weekend nella “Cattedrale del Motociclismo“, ad Assen (Olanda), pronta ad accogliere i centauri sul suo nastro d’asfalto prestigioso. Marc Marquez, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso saranno loro gli osservati speciali Valentino ha sempre avuto un rapporto speciale con la pista olandese (10 vittorie), avendo messo in scena gara magnifiche e discusse, come quella vinta nel ...

MotoGP oggi - venerdì 29 giugno - - GP Olanda 2018 : prove libere. Programma - orari e tv : LA ProgrammaZIONE DI SKY SPORT MotoGP Venerdi 29 giugno ore 9.00-9.40, Moto 3, prove libere 1, diretta ore 9.55-10.40, Moto GP, prove libere 1, diretta ore 10.55-11.40, Moto 2, prove libere 1, ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv : Oggi venerdì 29 giugno si disputano le prove libere del GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Assen i piloti avranno a disposizione due sessioni importanti per trovare il giusto feeling con il tracciato e perfezionare il set-up delle proprie moto. Nell’Università può succedere di tutto, il weekend sarà particolarmente importante per le sorti del campionato vista la particolare situazione di classifica: Marc Marquez ...

MotoGP oggi (venerdì 29 giugno) - GP Olanda 2018 : prove libere. Programma - orari e tv : Da quest’oggi si comincia con le prime prove libere e la “Cattedrale del Motociclismo“, ad Assen (Olanda), è pronta ad accogliere i centauri sul suo nastro d’asfalto prestigioso. Marc Marquez, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso saranno loro gli osservati speciali Valentino ha sempre avuto un rapporto speciale con la pista olandese (10 vittorie), avendo messo in scena gara magnifiche e discusse, come quella ...