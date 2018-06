Moto3 | Bulega e Assen | il feeling c' è

Moto3 - Bulega : 'Feeling ritrovato' : Segnali di buon auspicio in vista della gara per lo Sky Racing Team VR46 al Circuit de Barcelona-Catalunya. Seppur febbricitante e sfortunato protagonista di una scivolata, Nicolò Bulega si avvicina ...

Moto3 - Catalunya : Bulega non al 100 % rimedia una quarta fila : ... ha staccato il dodicesimo tempo guadagnando un posto in quarta fila per la gara in programma domani alle 11:00 , diretta TV su Sky Sport MotoGP HD, . Giornata da dimenticare invece per Dennis Foggia,...

Moto3 - GP Catalogna 2018 : prove libere 3. Miglior tempo per Aron Canet davanti a Martin - quarto Bastianini - quinto un rinato Bulega : Aron Canet (Honda Estrella Galicia) è il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2018 della Moto3. Lo spagnolo ha chiuso il turno con il tempo di 1:49.002 precedendo di 69 millesimi il connazionale Jorge Martin (Honda Gresini) che è stato protagonista della FP3 in due modi. All’inizio per il tempo fatto segnare, che sembrava impossibile da raggiungere per tutti, al termine, invece, per una caduta in ...

Moto3 - Catalunya : si rivede Bulega - in evidenza nelle prime prove : La prima giornata di attività del Mondiale Moto3 al Circuit de Barcelona-Catalunya riporta Nicolò Bulega nelle posizioni che contano della categoria. Il pilota dello Sky Racing Team VR46, fortificato ...

Moto3 - Bulega : 'Tanti sorpassi - ma...' : Un Gran Premio d'Italia Oakley della classe Moto3 che poteva essere e che non è stato per lo Sky Racing Team VR46. Nicolò Bulega, a tratti ritrovatosi in quinta posizione, conclude ventunesimo mentre ...

Moto3 - Mugello : Bulega lotta - ma non basta : Gran Premio d'Italia Oakley della classe Moto3 che non ha prodotto un'inversione di tendenza in termini di risultati per lo Sky Racing Team VR46. Nicolò Bulega, a tratti ritrovatosi persino in quinta ...

Moto3 - Bulega : 'Passi avanti senza scie' : Dalle qualifiche del Gran Premio d'Italia Oakley al Mugello qualche incoraggiante segnale di ripresa. Lo Sky Racing Team VR46 cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno con Nicolò Bulega, per quanto ...

Moto3 - Mugello : Bulega in 6° fila - più dietro Foggia : ... con la consapevolezza che al Mugello conta restare agganciato al folto gruppo di testa sin dallo spegnimento del semaforo in programma domani alle 11:00 , diretta TV su Sky Sport MotoGP HD, . Foggia ...