Moto | libere Olanda a Marquez | Rossi 3 o

MotoGp - Assen Marquez il più veloce nelle prime libere - Rossi terzo : Assen - Marquez il più veloce, ma braccato dalle Yamaha. E le Ducati subito a ruota. La prima sessione di prove libere nella Cathedral of Speed premia il campione del mondo in carica : Marc chiude col miglior tempo , 1'34'227, , precedendo Vinales di 177 millesimi. Sulla 'sua' pista Valentino è 3°, a -0,286 dal pilota Honda, poi due Ducati però la migliore è la ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : prove libere 1. Marc Marquez parte con il piede giusto - Vinales e Rossi sono in scia : Marc Marquez (Honda) fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere del GP di Olanda della MotoGP 2018. Sul tracciato di Assen, inondato dal sole e da temperature accettabili (e questa di per sé è già la prima vera notizia del fine settimana) il campione del mondo in carica ha inanellato una serie di giri davvero eccellenti (sfruttando la gomma Soft al posteriore) fermando le lancette dei cronometri sull’1:34.277 ritoccato proprio in ...

Moto3 - GP Assen : Jorge Martin il più veloce nelle prove libere 1 : I tempi dopo la prima sessione di libere di Moto3 ad Assen: 1 J. Martin 1:42.771 2 M. BEZZECCHI +0.390 3 J. MCPHEE +0.628 4 A. CANET +0.635 5 E. BASTIANINI +0.663 6 J. KORNFEIL +0.669 7 T. ARBOLINO +0.

Moto3 - GP Olanda 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Jorge Martin il più veloce - Bezzecchi è secondo e risponde presente : Non è una sorpresa. Miglior tempo nelle prove libere 1 del GP d’Olanda, ottava prova del Mondiale 2018 di Moto3, per Jorge Martin che, sulla Honda del Team Gresini, è stato l’unico ad infrangere la barriera dell’1’43” (1’42″771). Un’altra dimostrazione delle grandi qualità del centauro spagnolo nella massimizzazione della propria prestazione. Marco Bezzecchi, però, risponde presente. Il leader del ...

LIVE MotoGP - GP Olanda 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Olanda 2018, ottava prova del Mondiale di MotoGP. E’ tempo di Assen, la “Cattedrale del Motociclismo” aspetta i centauri più veloci del mondo pronti ad esibirsi dove il coraggio conta maggiormente e una staccata non è mai troppo azzardata. Nel luogo in cui solo i migliori hanno vinto e conseguito la loro “Laurea” con oggetto “Velocità ed ambizione“, ...

LIVE Moto2 - GP Olanda 2018 in DIRETTA : prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle prove libere del GP d’Olanda di Moto2. Oggi si apre un weekend importante, su un circuito particolare come quello di Assen. Francesco Bagnaia è reduce da una prova opaca a Barcellona, dove ha chiuso ottavo ed ha perso il vantaggio sugli inseguitori. Miguel OLIVEira, infatti, insegue ora ad una sola lunghezza ed anche Alex Marquez non è molto distante. Pecco, però, ha le carte in ...

Marc Marquez, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso saranno loro gli osservati speciali Valentino ha sempre avuto un rapporto speciale con la pista olandese (10 vittorie), avendo messo in scena gara magnifiche e discusse, come quella vinta nel ...

LA ProgrammaZIONE DI SKY SPORT MotoGP Venerdi 29 giugno ore 9.00-9.40, Moto 3, prove libere 1, diretta ore 9.55-10.40, Moto GP, prove libere 1, diretta ore 10.55-11.40, Moto 2, prove libere 1,