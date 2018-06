“Morti accanto al lui” Il gesto disperato di due ragazzi per aiutare il papà

caffeinamagazine

(Di venerdì 29 giugno 2018) Una dinamica terribile, una tragedia che non ha lasciato scampo a nessun componente della famiglia e che ha visto perdere la vita uno dopo l’altro tutti i presenti, intrappolati in un edificio che si è trasformato nel giro di pochi minuti in una prigione mortale. Il padre si trovava all’interno di una cantina quando all’improvviso si è ritrovato a fare i conti con un rogo divampato in maniera tanto rapida quanto violenta. I figli che si trovavano lì fuori, notando il fumo e temendo il peggio, si sono così subito attivati per tentare di trarre in salvo il genitore. Finendo però a loro volta per perdere la vita. Una storia davvero drammatica quella raccontata dal Daily Telegraph e che ha visto morire in maniera drammatica Layne Harvey, 44 anni, e i figli Jakeb e Kurtis, rispettivamente di 23 e 16. Tantissimi i messaggi apparsi in rete per ricordarli dopo che la ...