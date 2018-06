Morì a 15 anni per allergia allo yogurt | solo una multa per il titolare del locale

Sembra assurdo - ma a 105 anni il rischio di morire cresce meno che a 75. Una ricerca : Fino all'età di 80 anni circa il rischio di mortalità aumenta, ma poi decelera fino a raggiungere un livello costante dopo i 105 anni. Il rischio di mortalità diminuisce nel tempo anche a queste età estreme. Quindi, se esiste un limite alla longevità, questo non è stato ancora raggiunto. Sono le conclusioni di uno studio condotto da ricercatori delle università La Sapienza, Roma Tre, Berkeley ...

Sembra assurdo - ma a 105 anni si rischia di morire meno che a 75. Una ricerca : Fino all'età di 80 anni circa il rischio di mortalità aumenta, ma poi decelera fino a raggiungere un livello costante dopo i 105 anni. Il rischio di mortalità diminuisce nel tempo anche a queste età estreme. Quindi, se esiste un limite alla longevità, questo non è stato ancora raggiunto. Sono le conclusioni di uno studio condotto da ricercatori delle università La Sapienza, Roma Tre, Berkeley ...

"Ti faccio morire" - pestato a 16 anni per la camicia troppo colorata : Una ''ennesima e vile aggressione omofoba nella villa Floridiana di Napoli'' è stata denunciata dall'assemblea transfemminista 'Non Una di Meno - Napoli' sulla loro pagina Facebook. Lo comunica in una ...

La memoria dell'acqua trent'anni dopo - : Nel decennale della scomparsa di Benveniste nell' Ottobre del 2014 da Parigi a Roma due giornate scientifiche hanno segnato lo stato dell'arte sulle ricerche in corso nel mondo che mostrano in ...

Operazione Husky : 75 anni dopo anche Taormina tra i luoghi della memoria : ... promuovere iniziative dal grande valore storico-culturale ed al tempo stesso creare eventi in grado di alimentare economia e turismo di settore. Ed una regione come la Sicilia " conclude Barbagallo ...

“Me lo hanno fatto morire tra le braccia”. L’assurda tragedia a soli 5 anni : Un bambino che a soli cinque anni si era trovato a a fare i conti con un male terribile, una paralisi cerebrale che lo aveva colpito. La vita di Valentino Ladislao, scomparso tragicamente, dipendeva da una macchina elettrica. La sua drammatica fine, che in queste ore ha fatto il giro dei social italiani, ha scatenato polemiche a non finire. Lo scorso lunedì le autorità hanno infatti disattivato la corrente nella sua casa nel quartiere di ...

Razzi : “Vitalizio? Prendo 2600 euro netti. Mica posso morire di fame dopo tanti anni di lavoro”. Poi l’appello a Berlusconi : “Ho preso il mio primo vitalizio mensile. È di 2600 euro netti. Quei soldi mi servono per vivere. Devo morire di fame dopo 70 anni di lavoro?”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de La Zanzara (Radio24) dall’ex senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, da lunedì 25 giugno protagonista dello show “Razzi vostri” con Saverio Raimondi, su Canale Nove. E aggiunge: “C’è chi dice che Prendo 4mila o 5mila ...

“Ciao a tutti”. Gianmarco - 28 anni - l’ultima frase prima di morire. Il suo corpo ritrovato in Spagna : ecco cosa si sa di questa triste vicenda : “Ciao a tutti” seguito da un cuoricino, lo stesso che si usa per dimostrare affetto e amore. Così Gianmarco, 28 anni, attraverso la bacheca di Facebook ha salutato i suoi amici prima di togliersi la vita. Il 28enne salernitano, residente nei pressi di piazza Casalbore, ha messo in atto l’insano gesto in Spagna, dove era arrivato venerdì scorso. Un viaggio di piacere per salutare gli amici con cui aveva condiviso il progetto Erasmus. Ora, ...

Tumori - il poliovirus sconfigge il cancro al cervello : +21% della sopravvivenza in 3 anni : Una terapia che sfrutta il poliovirus efficace per trattare il cancro al cervello. Il trattamento sviluppato presso il Duke Cancer Institute ha garantito un miglioramento significativo della sopravvivenza a lungo termine nei pazienti con glioblastoma ricorrente, con un tasso di sopravvivenza a tre anni del 21%. Comparativamente, solo il 4% dei pazienti con lo stesso tipo di tumore cerebrali risulta vivo dopo tre anni, quando sottoposti alla ...

“Non si può morire così - è assurdo”. Alessandro - 18 anni : quell’attimo ingiusto : Una morte terribile, la scomparsa improvvisa e dolorosa di un ragazzo da poco maggiorenne e rimasto vittima di un incidente drammatico quanto grottesco. Una dinamica che ha scatenato la rabbia di amici e parenti sui social, che chiedono ora giustizia per una tragedia che si sarebbe dovuto e potuto evitare. A perdere la vita a 18 anni è stato Alessandro Sclafani, originario di Cinisi in Sicilia e dichiarato morto dai medici ...

Tumori - mieloma : più di 2 anni senza malattia dopo il trapianto : Una terapia a base di lenalinomide, autorizzata dall’Aifa per i pazienti affetti da mieloma multiplo come terapia di mantenimento dopo il trapianto autologo di cellule staminali, aumenta di 2 anni, portandolo da 3 a 5 anni, il periodo medio di intervallo senza malattia. Lo ha annunciato Vittorio Montefusco dell’Istituto dei Tumori (INT) di Milano. Il mieloma multiplo, spiega Michele Cavo, dell’Università di Bologna, “è un ...

"Ho vissuto per trent'anni su un'isola deserta - ora mi rispediscono nella civiltà. Ma io voglio morire qui" : Nel 1989 Masafumi Nagasaki ha lasciato tutto quello che aveva per andare a vivere in solitudine, circondato dalla natura. Come meta ha scelto una delle isole più remote dell'arcipelago delle Yaeyama, in Giappone: un luogo paradisiaco, talmente fuorimano e circondato da spaventose correnti da non essere raggiunto neanche dai pescatori. Lì ha vissuto per trent'anni. Ora che di anni ne ha 82 e la sua salute comincia a fare i capricci, ...