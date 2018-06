Morbillo | epidemia colpisce tribù in Brasile | “potrebbero morire centinaia di indigeni”

meteoweb.eu

(Di venerdì 29 giugno 2018) Laamazzonica di Yanomami, isolata al confine trae Venezuela, è stata colpita da un’die Survival International (il movimento mondiale per i diritti dei popoli indigeni) ha lanciato l’allarme: “Se non verranno adottate al più presto misure d’emergenza, potrebberodi indigeni“. La comunità Yanomami è tra le più isolate dell’Amazzonia. Almeno 23 indigeni si sono recati in ospedale inma la maggior parte delle persone colpite non è raggiungibile dall’assistenza medica: in passato nel Paese le epidemie hanno provocato la morte del 20% degli Yanomami. In Venezuela Survival International fa appello alle autorità affinché forniscano assistenza medica immediata a queste comunità: “Quando i popoli indigeni vengono contagiati da malattie comuni comeo influenza, che non hanno mai ...