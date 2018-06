Morì a 15 anni per allergia allo yogurt | solo una multa per il titolare del locale

Blastingnews

(Di venerdì 29 giugno 2018) Uccisa dalle tracce dicontenute nel kebab, ma soprattutto dalla mancanza di informazione. Se avesse saputo che il suo pasto conteva un ingrediente 'pericoloso', Chloe Gilbert, inglese di soli 15, oggi sarebbe ancora viva. Invece la giovanissima, che soffriva di asma ed era allergica a latte e latticini, è stata stroncata da un grave choc anafilattico. VIDEO Si era sentita male dopo aver mangiato una porzione del tipico preparato mediorientale a base di carne in untakeaway nel centro commerciale 'Southgate' a Bath. La ragazza, tempestivamente soccorsa, era morta dopo sole due ore. La drammatica vicenda risale al 2017, ma è salita nuovamente alla ribalta in questi giorni. Citata in giudizio, ladel, Riad Benotman di 37, è stata condannata maal pagamento di una. Non aveva esposto cartelli informativi, obbligatori per legge, ...