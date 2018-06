Montebelluna | agente di commercio si suicida in casa | gli era stata ritirata la patente

Blastingnews

(Di venerdì 29 giugno 2018) Undidi 39 anni si è impiccato VIDEO nella sua, a, in provinca di Treviso. Il suo corpo è stato ritrovato nella mattina di ieri, probabilmente il suicidio risale alla notte precedente. Una morte che sembra non trovare spiegazione: l'uomo era sposato e padre di due figli piccoli, nella sua vita non vi erano momenti bui o almeno era quello che sembrava. Nelle ultime ore è emerso un dettaglio che potrebbe essere utile agli investigatori per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda: all'di, giorni fa, eralaper guida in stato di ebbrezza. Le forze dell'ordine lo avevano fermato e sottoposto all'alcoltest: l'esito era stato positivo, e il ritiro del documento di guida era stato un duro colpo per il 39enne, poiché il suo lavoro ne avrebbe risentito non poco. Una festa con gli amici, poi il ritiro della ...