Monstrum in arrivo su PS4 e Xbox One

(Di venerdì 29 giugno 2018) Se avete da sempre avuto la voglia di provarema non avete un buon PC forse questa notizia vi tirerà su il morale.Come riporta Dualshockers nella giornata di oggi Team Junkfish e SOEDESCO hanno annunciato che in futuro porteranno su console il loro roguelike in soggettiva, per festeggiare l'evento il team ha rilasciato un trailer che mostra queste nuove versioni in azione, troverete il trailer alla fine di questo articolo.sarà disponibile suOne Marketplace e PlayStation Store, a differenza di altri giochi simili però questa volta avremo anche un'edizione fisica che farà sicuramente la gioia dei collezionisti. Purtroppo però al momento Junkfish e SOEDESCO non hanno ancora parlato della data di uscita, che rimane ancora sconosciuta.Read more…