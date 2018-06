Mondiali Russia 2018 | Ibrahimovic la spara grossa | “sapevo che la Svezia sarebbe andata

Mondiali Russia 2018 - domani iniziano gli Ottavi di Finale : ecco tutte le partite ai raggi X e i pronostici di CalcioWeb : Inizieranno alle 16:00 (italiane) di domani con Francia-Argentina gli Ottavi di Finale dei Mondiali di Russia 2018: subito un big match, la partita più prestigiosa di un Tabellone che si prospetta mozzafiato tra sorprese, rivelazioni e big di sempre. ecco tutte le partite ai raggi X e i pronostici di CalcioWeb: Francia-Argentina 60%-40% La testa dice Francia, il cuore dice Argentina. Ma sulla carta non c’è paragone: i francesi sono ...

Mondiali 2018 Russia : Aliou Cissé - il fardello dell'uomo nero : Il fardello dell'uomo nero Nella conferenza stampa prima dell'esordio al Mondiale, Cissé ha acceso la miccia di una riflessione importante: «Sono l'unico allenatore nero in questa Coppa del Mondo. È ...

Mondiali Russia 2018 - ottavi di finale : Francia e Uruguay favorite - Messi e Cr7 a rischio eliminazione : La fase a gironi dei Mondiali di Russia si è conclusa – non senza sorprese – e nel weekend prenderanno il via gli ottavi di finale. I match in programma domani si preannunciano davvero spettacolari e, alle 16.00, alla Kazan Arena si affronteranno Francia e Argentina, due tra le grandi favorite alla vittoria finale: per i bookmaker britannici di Stanleybet sono i francesi a partire con i favori del pronostico, con la loro vittoria quotata a ...

Mondiali 2018 Russia - Guardado : 'A Neymar piace esagerare con i falli e cadere per terra' : Nessuna paura quindi, almeno a sentire le parole di Andres Guardado in conferenza stampa: "Abbiamo già battuto la Germania campione del mondo in carica - ha dichiarato il centrocampista -. È vero, ...

Mondiali 2018 Russia - Ibrahimovic : 'Ho dominato il mondo tanti anni - ora tocca alla Svezia' : "Ho dominato il mondo, ora tocca alla Svezia" E ancora: "Sono molto felice e orgoglioso di essere svedese " prosegue Ibrahimovic " Ho detto prima della Coppa del mondo che la Svezia sarebbe andata ...

Mondiali Russia 2018 - il Giappone passa per il fair play - ma senza fair play : Giappone passa- Una regola che premia il Giappone e condanna il Senegal. passa il Giappone per il fair play, una decisione che ha fatto storcere il naso a parecchie persone. Due cartellini gialli in meno bastano per far volare il Giappone agli ottavi di finale. fair play senza fair play Carta canta: il Giappone passa […] L'articolo Mondiali Russia 2018, il Giappone passa per il fair play, ma senza fair play proviene da Serie A News Calcio ...

In Russia i Mondiali più belli di sempre grazie a VAR e fair play : ecco perché il criterio dei cartellini gialli è il più giusto : Se stiamo assistendo ai Mondiali di calcio più belli di sempre è anche grazie all’introduzione da parte della FIFA della moviola in campo e dei criteri del fair play per il passaggio del turno su cui soltanto in Italia si stanno facendo grandi polemiche. Discussioni inspiegabili, se pensiamo che nelle precedenti edizioni funzionava con … il sorteggio! Cosa ci può essere di più triste, drammatico, anti-meritocratico di un ...

Mondiali 2018 - Infantino : “cambiata la percezione della Russia” : I Mondiali stanno cambiando la percezione della Russia, specialmente in occidente. Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, al forum Sport and the future, a Mosca. La fase a gironi dei Mondiali si è conclusa ieri, le prime partite a eliminazione diretta si giocheranno domani. “Finora è stato un evento fantastico, il che dimostra che la Russia è un paese molto accogliente e molto caloroso. Questa Coppa del mondo sta ...

Mondiali Russia 2018 - Kazan corre ai ripari : dopo quello di CR7 spunta un murales anche per Messi : Ora c'è anche Messi Sarà stato per il gol contro la Nigeria, sarà stato perchè la notizia del murales dedicato a Cristiano Ronaldo ha fatto il giro del mondo, fatto sta che a Kazan hanno deciso di ...

Mondiali 2018 Russia - tifosi dell'Argentina sbagliano città : Putin gli regala due biglietti : L'intervento di Putin e la vittoria con la Nigeria In poche ore, infatti, questa notizia è rimbalzata sul web e ha fatto il giro del mondo. Arrivando addirittura al presidente Vladimir Putin, ...

Mondiali Russia 2018 - gli accoppiamenti agli ottavi : si parte da Francia-Argentina. Scherzi del tabellone : in alto tutte le big : Alla fine manca solo la Germania. Chi in scioltezza, come il Belgio da tre vittorie su tre, chi faticando, come l’Argentina salvata da Messi e Rojo, tutte le altri grandi Nazionali del Mondiale di Russia 2018 sono agli ottavi. E ora quello che è stato non conta più nulla. Lo dimostra proprio il caso della squadra del ct Martinez, prima nel suo girone e relegata nella parte alta del tabellone esattamente dove c’è anche ...

Mondiali Russia 2018 - Germania eliminata : la rivelazione di Khedira : Mondiali Russia 2018 – In attesa dell’inizio degli ottavi di finale emerge un clamoroso retroscena sulla Germania e svelato dal centrocampista della Juventus Khedira. A pochi giorni dal disastro, Khedira non riesce ancora a capacitarsi, svelando alla Bild di non essere riuscito a prendere sonno: “nessuno di noi giocatori è arrivato al torneo al top della condizione, ma non voglio criticare i miei compagni. Le mie prestazioni ...

Mondiali 2018 Russia. Germania - Khedira : 'Non riesco a dormire - l'eliminazione fa male' : Da campione del mondo in carica a eliminata a sorpresa al termine della fase a gironi, si è chiusa nel peggiore dei modi la spedizione in Russia della Germania. La Nazionale tedesca aveva evitato la clamorosa ...

Mondiali Russia 2018 - la Croazia lavora in vista della Danimarca : sorrisi e sudore in allenamento [GALLERY] : Domenica sera si sfidano Croazia e Danimarca, gli uomini di Dalic lavorano nel ritiro di San Pietroburgo per farsi trovare pronti al match degli ottavi di finale Gara da dentro o fuori, che mette in palio un posto per i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. La Croazia si prepara al confronto con la Danimarca, lo fa sudando nel ritiro di San Pietroburgo agli ordini del commissario tecnico Dalic, che non lascia nulla al caso in ...