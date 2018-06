Mondiali | la Germania va sotto processo

La Germania dovrà pagare l'albergo fino alla fine dei Mondiali 2018 : La clamorosa eliminazione ai gironi per mano della Corea del Sud costerà cara alla Germania, in tutti i sensi. I tedeschi dovranno infatti pagare il conto dell'albergo che li ospitava in Russia fino alla fine dei mondiali, nonostante i ragazzi di Loew siano già tornati a casa.Una beffa propiziata dall'arroganza della nazionale tedesca. I campioni del mondo in carica erano sicuri di poter bissare il titolo conquistato nel 2014, a ...

Mondiali Russia 2018 - Germania eliminata : la rivelazione di Khedira : Mondiali Russia 2018 – In attesa dell’inizio degli ottavi di finale emerge un clamoroso retroscena sulla Germania e svelato dal centrocampista della Juventus Khedira. A pochi giorni dal disastro, Khedira non riesce ancora a capacitarsi, svelando alla Bild di non essere riuscito a prendere sonno: “nessuno di noi giocatori è arrivato al torneo al top della condizione, ma non voglio criticare i miei compagni. Le mie prestazioni ...

La partita più vista dei gironi dei Mondiali di calcio è stata Germania-Messico - con 215 milioni di ascolti globali : Secondo i dati raccolti e presentati oggi dalla FIFA, la partita della fase a gironi dei Mondiali di calcio che ha registrato più ascolti è stata Germania-Messico, con 215 milioni telespettatori globali. Germania-Messico, rispettivamente il settimo e il quinto paese The post La partita più vista dei gironi dei Mondiali di calcio è stata Germania-Messico, con 215 milioni di ascolti globali appeared first on Il Post.

Mondiali Russia 2018 - le rivelazioni di Khedira dopo il flop della Germania : “per me è insopportabile che…” : Il centrocampista tedesco ha parlato della debacle della Germania ai Mondiali di Russia 2018, svelando di non essere riuscito a prendere sonno La delusione è ancora palpabile, la figuraccia storica a chi è andata incontro la Germania non può essere cancellata così dall’oggi al domani. Lo sa bene Sami Khedira, ancora incredulo per quanto successo ai Mondiali di Russia 2018, dove la nazionale tedesca ha chiuso all’ultimo posto un ...

Il cielo sopra i Mondiali. Brasile 2014 : alla fine vince sempre la Germania : Messi piange in finale lacrime di rimpianto di quella che poteva essere la vittoria-smacco per eccellenza, con l'Argentina campione del mondo nel mondiale che doveva essere del Brasile. Ma Brasile ...

Mondiali : Germania eliminata. Neuer : “siamo furiosi” : La Nazionale tedesca, eliminata dal Mondiale, è rientrata a casa, atterrando a Francoforte con un volo proveniente da Mosca. Nessuna voglia di parlare da parte dei giocatori, a parte il portiere Manuel Neuer, che ha commentato così la disfatta mondiale: “Siamo furiosi con noi stessi. La sconfitta di ieri non ha nulla a che vedere con il nostro commissario tecnico, i colpevoli siamo noi giocatori”. Ma in Germania il futuro del ...

Mondiali - Germania fuori : Ballack cancella tweet sull'Italia : "Campioni del mondo, e ora?" e "preghiamo per l'Italia" erano stati i due cinguettii che non avevano di certo aiutato l'ex Chelsea a farsi amici italiani. Ma a distanza di mesi ecco la vendetta, un ...

Mondiali 2018 - Germania una beffa Mondiale : Nello mondo del pallone si sa: nulla è scritto, ma i tedeschi erano talmente convinti di arrivare a giocare le fasi finali che nessuno aveva concordato con l'hotel la possibilità di uscire prima. ...

Mondiali - Matthaeus : “giusta l’eliminazione della Germania” : “La nazionale tedesca ha meritato di andare a casa. Non aveva le caratteristiche per andare agli ottavi”. Lo ha detto l’ex campione del mondo e centrocampista tedesco Lothar Matthaeus. “Quattro anni fa andava tutto bene, ma la Germania ha perso tutta la sua forza ed ecco il risultato – dice ancora il capitano della nazionale tedesca campione del mondo a Italia ’90 -. La responsabilità è di tutti: del ct ...

Mondiali - la clamorosa “gufata” di Fassino alla Germania : “nel calcio sono grandi grazie allo ius Soli - l’Italia prenda esempio da loro” : Mondiali– “L’eliminazione dell’Italia dai Mondiali? Il nostro calcio va rinnovato. Ricordo che una delle cose che ha favorito il rinnovo del calcio tedesco, dopo una crisi molto dura, è stata la legge sulla cittadinanza che Schröder approvò. Non voglio mescolare calcio con politica, ma dico che lo Ius Soli può contribuire a questa innovazione”. Lo aveva dichiarato in novembre a Omnibus l’ex sindaco Pd di Torino, Piero Fassino, ...

Mondiali 2018 Russia : Trapp fuori con la Germania - e intanto la compagna Izabel esulta col Brasile : Dramma sportivo a Kazan. Grande festa a Mosca. Due cuori separati dalla distanza e ora anche dal Mondiale. Kevin Trapp è fuori con la sua Germania, mentre la compagna Izabel Goulart - famosissima sui ...

Mondiali Russia 2018 – Germania - il retroscena sull’hotel è clamoroso : prenotato fino alla finale - ma i tedeschi sono già a casa : Ecco cosa succede ad essere troppo sicuri di sè! La Germania era convintissima di arrivare fino in fondo ai Mondiali di Russia 2018: il retroscena beffa legato alla prenotazione dell’hotel Nel pomeriggio di ieri la Germania è stata eliminata, a sorpresa, dal Mondiale di Russia 2018. La sconfitta contro la Corea del Sud, arrivata in contemporanea con la vittoria della Svezia sul Messico, ha regalato i tedeschi ad un umiliante ultimo ...

