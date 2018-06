Mondiali | capitano Messico attacca Neymar | “gli piace buttarsi a terra”

Mondiali 2018 Russia - dalla guerra a capitano della Serbia : Kolarov nel mito di Mihajlovic : Scappato dalle bombe, per essere come Miha. La Serbia nel cuore, una guerra e l'orgoglio di mamma e papà. Kolarov gol, subito. Contro la Costa Rica e su una punizione perfetta di cui uno come Sinisa ...

Mondiali 2018 : oggi Marcelo capitano del Brasile : capitano del Brasile oggi contro la Svizzera, nell’esordio della Selecao a Russia 2018 sarà Marcelo. Lo fanno sapere fonti della federcalcio brasiliana. Non è però chiaro se la scelta del terzino del Real sia per il ct Tite definitiva per questo torneo o se anche durante i Mondiali il tecnico manterrà il principio dell’alternanza (‘rodizio’) introdotto da quando è in carica, per responsabilizzare ognuno dei suoi “e ...

Mondiali - il capitano della Spagna : “voltiamo pagina” : “Dobbiamo voltare pagina il prima possibile. Lopetegui è stato parte di questo Mondiale dalle qualificazioni. La Spagna deve essere superiore a qualsiasi cosa. Prima ci concentriamo sul mondiale meglio è”. Così il capitano della Spagna, Sergio Ramos alla vigilia dell’esordio contro il Portogallo all’indomani del ‘terremoto’ che ha portato all’esonero del ct Julen Lopetegui e alla nomina-lampo di Fernando ...

Mondiali : il punto di vista di Paolo Maldini. Torna #ChiediloAlCapitano - il format social di William Hill : L’iniziativa avviata durante la Serie A 2017/18 si è articolata in appuntamenti regolari sulle pagine social del bookmaker e del grande campione, dando l’opportunità ai tifosi di scoprire il dietro le quinte dei più appassionanti match del passato di cui Paolo Maldini è stato protagonista e di accedere a un’analisi esclusiva dei big match della stagione. Conclusosi il campionato, gli appassionati di calcio di tutta Italia – ...

Mondiali Calcio. Marco Materazzi : 'Abbiamo difeso il capitano Cannavaro da tutto e tutti' : È fondamentale per tutti essere concentrati sull'obiettivo, ovvero vincere la Coppa del Mondo, e nel 2006 lo eravamo. Eravamo anche un gruppo di amici, più che un semplice gruppo di calciatori, e ...

INFORTUNIO DANI ALVES / Il capitano del Brasile salta i Mondiali : carriera finita? : A causa di un INFORTUNIO al ginocchio, il capitano del Brasile non andrà ai Mondiali. Le visite mediche sono state negative e per il giocatore finisce la stagione.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 22:18:00 GMT)

