Mondiali 2018 | Uruguay-Portogallo | l’ottavo di finale più equilibrato Supplementari e

Mondiali 2018 - dove vedere le partite di oggi in Tv e in streaming : Inizia ufficialmente oggi la fase a eliminazione diretta di Russia 2018 dove non saranno più ammesse possibilità di errore. Ad aprire le gare valide per gli ottavi di finale saranno due sfide che vedranno protagoniste squadre che in molti avrebbero pronosticato tra le possibili vincitrici: alle 16 si gioca infatti Francia-Argentina, mentre alle 20 sarà […] L'articolo Mondiali 2018, dove vedere le partite di oggi in Tv e in streaming è ...

Mondiali 2018 Russia - il simulatore di FIFA 18 ha previsto la vittoria della Francia : La fase a gironi del Mondiale è terminata. Non sono mancate le sorprese, come l'eliminazione della Germania, ma i tedeschi non sono gli unici big ad aver reso meno rispetto alle aspettative. Anche le ...

Mondiali 2018 Russia - Francia-Argentina. Deschamps : 'Messi come Ronaldo nel '98' : Subito uno scontro affascinante per la Francia, che dopo una fase a girone convincente dovrà subito vedersela con l'Argentina negli ottavi di finale di Russia 2018. Scampata ad una clamorosa ...

Calendario Mondiali 2018 : il tabellone dagli ottavi alla finale. Date - programma - orari e tv : Si è definito il tabellone della fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2018 di calcio. La conclusione dei vari gironi ha definito le 16 squadre che continueranno la loro avventura nella rassegna iridata e che potranno così continuare a inseguire il sogno di alzare la Coppa sotto il cielo di Mosca, capitale russa dove si disputerà la Finale il prossimo 15 luglio. Si incomincia dunque con gli ottavi di finale dove le otto vincitrici dei gruppi ...

Tabellone Mondiali 2018 : gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Calendario e orari delle partite. Su che canale vederle in tv : I Mondiali 2018 di calcio entrano nel vivo con la disputa degli ottavi di finale, il primo turno dell’appassionante fase a eliminazione diretta, quella da dentro o fuori in cui è vietato sbagliare: prosegue l’avventura chi vince la partita al termine dei 90 minuti (o eventuali supplementari e calci di rigore), chi perde torna a casa. Il Tabellone dei Mondiali 2018 di calcio sembra essere parecchio squilibrato visto che quasi tutte le ...

Mondiali Russia 2018 - Collina : “sorpreso da critiche” : “In generale in queste prime 48 partite le cose sono andate molto bene per questo sono sorpreso per alcune cose che si sono sentite, critiche riferite a una nostra presunta non disponibilità, ma noi così come siamo stati sempre disponibili prima del torneo lo siamo anche durante solo non abbiamo ricevuto nessuna richiesta di spiegazione”. Lo ha detto Pierluigi Collina nel corso della sua conferenza stampa di bilancio degli ...

Mondiali 2018 - rivoluzione Germania : Ora bisogna reagire. Perché nascondere la testa sotto la sabbia non serve a nulla. Lo ha fatto l'Italia nel 2010, quando dopo esser diventata campione del mondo giustificò la prima crisi, quella in Sudafrica, senza affrontare i problemi. E così, nel 2014 e nel 2018 le cose non sono di certo migliorate. Ora, come detto, tocca alla Germania. Troppo brutta ...

Francia-Argentina - Ottavi Mondiali 2018 : la generazione d’oro transalpina opposta a Messi e compagni : Domani si comincia ed una grande classica del calcio mondiale darà il via agli Ottavi di finale della rassegna iridata 2018 in Russia. Lo Stadio Luzniki di Mosca, con fischio d’inizio alle 16.00, sarà teatro del confronto tra Argentina e Francia. Per la dodicesima volta le due selezioni si affronteranno e il bilancio è favorevole all’Albiceleste con sei vittorie contro due dei francesi, oltre ai tre pareggi. In questo torneo però i ...

Mondiali Russia 2018 – L’indirizzo di Salah circola sui social - la villa al Cairo presa d’assalto dai tifosi : Mohamed Salah braccato dai tifosi nella sua villa al Cairo: L’indirizzo di casa circola sui social e la stella egiziana si ritrova ‘sotto assedio’ Dopo aver digerito l’eliminazione dai Mondiali di Russia 2018 del suo Egitto, Mohamed Salah si è concesso qualche giorno di riposo nella sua villa al Cairo. O almeno, questi erano i suoi piani. L’attaccante del Liverpool infatti si è ritrovato ‘sotto assedio’ all’interno della sua abitazione, ...

Mondiali Russia 2018 - una vittoria da… infarto : il gol di Yerri Mina fatale per due tifosi colombiani : La vittoria della Colombia contro il Senegal ha causato la morte di due tifosi dei ‘Cafeteros’ per arresto cardiaco, inutili i soccorsi per entrambi Ancora morte tra i tifosi della Colombia, ma questa volta nulla a che vedere con risse o accoltellamenti. A causare il decesso di due fan colombiani è stato un arresto cardiaco dovuto al successo degli uomini di Pekerman sul Senegal, valso l’accesso agli ottavi di finale dei ...

Mondiali 2018 Russia - la storia di Mario Fernandes : dalla depressione al volo perso con la Seleçao : Per sua fortuna, il calciatore del Cska Mosca ha saputo reagire, riprendersi e tornare a fare quello che più amava al mondo. E oggi, a 27 anni, si sta godendo la più grande esperienza della sua vita. ...

Mondiali 2018 : la programmazione degli ottavi di finale su Canale 5 : ottavi di finale Il Mondiale di Russia 2018 si appresta a vivere la fase più emozionante, quella degli scontri ad eliminazione diretta. I gironi hanno decretato i loro verdetti e le sedici nazionali migliori del mondo sono pronte a inseguire la Coppa più ambita. Gli ottavi di finale si disputeranno da sabato 30 giugno a martedì 3 luglio. Due partite al giorno, una alle 16.00 e una alle 20.00, che, come previsto, andranno in onda su Canale 5 e ...

Mondiali Russia 2018 – Tensione Argentina! Dalla rissa Pavon-Mascherano all’occhio nero di Fazio : ecco la verità : Fazio, difensore dell’Argentina, è stato costretto a fare luce su due episodi particolari riguardanti l’Argentina: il suo occhio nero e la presunta rissa fra Pavon e Mascherano Nonostante abbia superato il girone nell’ultima partita utile, l’Argentina continua ad essere nell’occhio del ciclone. La vittoria contro la Nigeria è servita solo a calmare temporaneamente le acque, ma la Tensione che si respira ...