Mondiali 2018 | tutti i record della fase a gironi

Mondiali Russia 2018 - Ibrahimovic la spara grossa : “sapevo che la Svezia sarebbe andata lontano - probabilmente vincerà” : L’attaccante svedese ha parlato della propria Nazionale, profetizzando la vittoria del titolo mondiale per i suoi connazionali Prima nel gruppo della Germania, alzi la mano chi se lo sarebbe mai aspettato. La Svezia ha ribaltato il pronostico, vincendo un girone in cui molti la davano per spacciata. Le due vittorie invece ottenute contro Corea e Messico hanno lanciato gli uomini di Andersson, che sfideranno adesso la Svizzera agli ...

Mondiali 2018 - ottimismo o follia? Ecco cosa ha fatto questo tifoso inglese : Jamie è un tifoso decisamente ottimista. Dopo la vittoria per 6 a 1 contro Panama (un’epifania) ha deciso di credere nella vittoria finale della sua nazionale alla coppa del mondo di calcio. Jamie Richardson ha 32 anni, vive a Leeds, e si è tatuato la coppa del mondo sulla pancia, con tanto di data. Lo ha deciso quando la partita contro Panama era sul 5 a 0, alla fine del primo tempo “Mi è venuta l’idea e sono andato a ...

Mondiali 2018 - dove vedere Francia-Argentina in Tv e in streaming : Iniziano ufficialmente sabato 30 giugno gli ottavi di finale di Russia 2018, in programma in gara secca dove non sarà quindi più possibile alcuna possibilità di errore. La gara che aprirà la serie vedrà affrontarsi due Nazionali che in molti avevano indicato come le favorite per la conquista del titolo: Francia e Argentina. Entrambe hanno […] L'articolo Mondiali 2018, dove vedere Francia-Argentina in Tv e in streaming è stato realizzato da ...

Mondiali Russia 2018 - domani iniziano gli Ottavi di Finale : ecco tutte le partite ai raggi X e i pronostici di CalcioWeb : Inizieranno alle 16:00 (italiane) di domani con Francia-Argentina gli Ottavi di Finale dei Mondiali di Russia 2018: subito un big match, la partita più prestigiosa di un Tabellone che si prospetta mozzafiato tra sorprese, rivelazioni e big di sempre. ecco tutte le partite ai raggi X e i pronostici di CalcioWeb: Francia-Argentina 60%-40% La testa dice Francia, il cuore dice Argentina. Ma sulla carta non c’è paragone: i francesi sono ...

Mondiali 2018 Russia : Aliou Cissé - il fardello dell'uomo nero : Il fardello dell'uomo nero Nella conferenza stampa prima dell'esordio al Mondiale, Cissé ha acceso la miccia di una riflessione importante: «Sono l'unico allenatore nero in questa Coppa del Mondo. È ...

Mondiali Russia 2018 - ottavi di finale : Francia e Uruguay favorite - Messi e Cr7 a rischio eliminazione : La fase a gironi dei Mondiali di Russia si è conclusa – non senza sorprese – e nel weekend prenderanno il via gli ottavi di finale. I match in programma domani si preannunciano davvero spettacolari e, alle 16.00, alla Kazan Arena si affronteranno Francia e Argentina, due tra le grandi favorite alla vittoria finale: per i bookmaker britannici di Stanleybet sono i francesi a partire con i favori del pronostico, con la loro vittoria quotata a ...

Mondiali 2018 Russia - Guardado : 'A Neymar piace esagerare con i falli e cadere per terra' : Nessuna paura quindi, almeno a sentire le parole di Andres Guardado in conferenza stampa: "Abbiamo già battuto la Germania campione del mondo in carica - ha dichiarato il centrocampista -. È vero, ...

Mondiali 2018 Russia - Ibrahimovic : 'Ho dominato il mondo tanti anni - ora tocca alla Svezia' : "Ho dominato il mondo, ora tocca alla Svezia" E ancora: "Sono molto felice e orgoglioso di essere svedese " prosegue Ibrahimovic " Ho detto prima della Coppa del mondo che la Svezia sarebbe andata ...

Mondiali Russia 2018 - il Giappone passa per il fair play - ma senza fair play : Giappone passa- Una regola che premia il Giappone e condanna il Senegal. passa il Giappone per il fair play, una decisione che ha fatto storcere il naso a parecchie persone. Due cartellini gialli in meno bastano per far volare il Giappone agli ottavi di finale. fair play senza fair play Carta canta: il Giappone passa […] L'articolo Mondiali Russia 2018, il Giappone passa per il fair play, ma senza fair play proviene da Serie A News Calcio ...

Mondiali 2018 - Spagna e Brasile restano le super favorite : TORINO - Brasile e Spagna sono le grandi favorite, Inghilterra e Belgio promosse a pieni voti, Croazia la grande rivelazione. Al termine della fase a giorni dei Mondiali 2018, i bookmaker confermano i ...

Mondiali 2018 - Infantino : “cambiata la percezione della Russia” : I Mondiali stanno cambiando la percezione della Russia, specialmente in occidente. Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, al forum Sport and the future, a Mosca. La fase a gironi dei Mondiali si è conclusa ieri, le prime partite a eliminazione diretta si giocheranno domani. “Finora è stato un evento fantastico, il che dimostra che la Russia è un paese molto accogliente e molto caloroso. Questa Coppa del mondo sta ...

Ottavi di finale - Mondiali 2018 / Tabellone accoppiamenti : le curiosità sulla prima fase : Ottavi di finale, Mondiali 2018: Tabellone accoppiamenti. Belgio e Inghilterra già qualificate, mentre Giappone, Senegal e Colombia sono in lotta per due posti(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 13:17:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - Kazan corre ai ripari : dopo quello di CR7 spunta un murales anche per Messi : Ora c'è anche Messi Sarà stato per il gol contro la Nigeria, sarà stato perchè la notizia del murales dedicato a Cristiano Ronaldo ha fatto il giro del mondo, fatto sta che a Kazan hanno deciso di ...

Mondiali 2018 Russia - tifosi dell'Argentina sbagliano città : Putin gli regala due biglietti : L'intervento di Putin e la vittoria con la Nigeria In poche ore, infatti, questa notizia è rimbalzata sul web e ha fatto il giro del mondo. Arrivando addirittura al presidente Vladimir Putin, ...