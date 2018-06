Mondiali 2018 | rivoluzione Germania

Francia-Argentina - Ottavi Mondiali 2018 : la generazione d’oro transalpina opposta a Messi e compagni : Domani si comincia ed una grande classica del calcio mondiale darà il via agli Ottavi di finale della rassegna iridata 2018 in Russia. Lo Stadio Luzniki di Mosca, con fischio d’inizio alle 16.00, sarà teatro del confronto tra Argentina e Francia. Per la dodicesima volta le due selezioni si affronteranno e il bilancio è favorevole all’Albiceleste con sei vittorie contro due dei francesi, oltre ai tre pareggi. In questo torneo però i ...

Mondiali Russia 2018 – L’indirizzo di Salah circola sui social - la villa al Cairo presa d’assalto dai tifosi : Mohamed Salah braccato dai tifosi nella sua villa al Cairo: L’indirizzo di casa circola sui social e la stella egiziana si ritrova ‘sotto assedio’ Dopo aver digerito l’eliminazione dai Mondiali di Russia 2018 del suo Egitto, Mohamed Salah si è concesso qualche giorno di riposo nella sua villa al Cairo. O almeno, questi erano i suoi piani. L’attaccante del Liverpool infatti si è ritrovato ‘sotto assedio’ all’interno della sua abitazione, ...

Mondiali Russia 2018 - una vittoria da… infarto : il gol di Yerri Mina fatale per due tifosi colombiani : La vittoria della Colombia contro il Senegal ha causato la morte di due tifosi dei ‘Cafeteros’ per arresto cardiaco, inutili i soccorsi per entrambi Ancora morte tra i tifosi della Colombia, ma questa volta nulla a che vedere con risse o accoltellamenti. A causare il decesso di due fan colombiani è stato un arresto cardiaco dovuto al successo degli uomini di Pekerman sul Senegal, valso l’accesso agli ottavi di finale dei ...

Mondiali 2018 Russia - la storia di Mario Fernandes : dalla depressione al volo perso con la Seleçao : Per sua fortuna, il calciatore del Cska Mosca ha saputo reagire, riprendersi e tornare a fare quello che più amava al mondo. E oggi, a 27 anni, si sta godendo la più grande esperienza della sua vita. ...

Mondiali 2018 : la programmazione degli ottavi di finale su Canale 5 : ottavi di finale Il Mondiale di Russia 2018 si appresta a vivere la fase più emozionante, quella degli scontri ad eliminazione diretta. I gironi hanno decretato i loro verdetti e le sedici nazionali migliori del mondo sono pronte a inseguire la Coppa più ambita. Gli ottavi di finale si disputeranno da sabato 30 giugno a martedì 3 luglio. Due partite al giorno, una alle 16.00 e una alle 20.00, che, come previsto, andranno in onda su Canale 5 e ...

Mondiali Russia 2018 – Tensione Argentina! Dalla rissa Pavon-Mascherano all’occhio nero di Fazio : ecco la verità : Fazio, difensore dell’Argentina, è stato costretto a fare luce su due episodi particolari riguardanti l’Argentina: il suo occhio nero e la presunta rissa fra Pavon e Mascherano Nonostante abbia superato il girone nell’ultima partita utile, l’Argentina continua ad essere nell’occhio del ciclone. La vittoria contro la Nigeria è servita solo a calmare temporaneamente le acque, ma la Tensione che si respira ...

Mondiali 2018 - dove vedere Uruguay-Portogallo in Tv e in streaming : Nella giornata di domani oltre a Francia-Argentina (clicca qui per sapere dove seguirla in Tv) si disputerà anche un altro ottavi di finale: Uruguay-Portogallo. Si gioca sabato 30 giugno alle ore 20. La formazione guidata da Oscar Washington Tabarez ha dimostrato una buona solidità difensiva, ma è letale soprattutto in attacco. I lusitani, invece, si […] L'articolo Mondiali 2018, dove vedere Uruguay-Portogallo in Tv e in streaming è stato ...

Il presidente della Russia Vladimir Putin e il presidente della Fifa Gianni Infantino giocano a calcio sulla piazza Rossa. Un evento collaterale ai Mondiali di calcio che ha visto protagonisti anche alcuni ex campioni del calcio mondiale.

Mondiali 2018 - tutti i record della fase a gironi : È tempo di un primo bilancio a colpi di numeri e record per i Mondiali di Russia 2018, all’indomani della conclusione della fase eliminatoria e alla vigilia degli ottavi di finale (si inizia domani con Francia-Argentina alle 16 e Uruguay-Portogallo alle 20): tornano a casa 16 nazionali e ne restano altrettante in corsa per il titolo. La stella Neymar non brilla ancora come protagonista assoluto del torneo, ma ha un’attenuante non da poco: il ...

Mondiali Russia 2018 - Ibrahimovic la spara grossa : “sapevo che la Svezia sarebbe andata lontano - probabilmente vincerà” : L’attaccante svedese ha parlato della propria Nazionale, profetizzando la vittoria del titolo mondiale per i suoi connazionali Prima nel gruppo della Germania, alzi la mano chi se lo sarebbe mai aspettato. La Svezia ha ribaltato il pronostico, vincendo un girone in cui molti la davano per spacciata. Le due vittorie invece ottenute contro Corea e Messico hanno lanciato gli uomini di Andersson, che sfideranno adesso la Svizzera agli ...

Mondiali 2018 - ottimismo o follia? Ecco cosa ha fatto questo tifoso inglese : Jamie è un tifoso decisamente ottimista. Dopo la vittoria per 6 a 1 contro Panama (un’epifania) ha deciso di credere nella vittoria finale della sua nazionale alla coppa del mondo di calcio. Jamie Richardson ha 32 anni, vive a Leeds, e si è tatuato la coppa del mondo sulla pancia, con tanto di data. Lo ha deciso quando la partita contro Panama era sul 5 a 0, alla fine del primo tempo “Mi è venuta l’idea e sono andato a ...

Iniziano ufficialmente sabato 30 giugno gli ottavi di finale di Russia 2018, in programma in gara secca dove non sarà quindi più possibile alcuna possibilità di errore. La gara che aprirà la serie vedrà affrontarsi due Nazionali che in molti avevano indicato come le favorite per la conquista del titolo: Francia e Argentina. Entrambe hanno

Mondiali Russia 2018 - domani iniziano gli Ottavi di Finale : ecco tutte le partite ai raggi X e i pronostici di CalcioWeb : Inizieranno alle 16:00 (italiane) di domani con Francia-Argentina gli Ottavi di Finale dei Mondiali di Russia 2018: subito un big match, la partita più prestigiosa di un Tabellone che si prospetta mozzafiato tra sorprese, rivelazioni e big di sempre. ecco tutte le partite ai raggi X e i pronostici di CalcioWeb: Francia-Argentina 60%-40% La testa dice Francia, il cuore dice Argentina. Ma sulla carta non c’è paragone: i francesi sono ...