Mondiali 2018 | partite e risultati di oggi 29 giugno

Uruguay-Portogallo - Mondiali 2018 : data - programma e orario. Su che canale vedere in tv l’ottavo di finale : Archiviata la prima fase, via all’eliminazione diretta: l’Uruguay ha vinto il Girone A dei Mondiali di calcio di Russia 2018. I sudamericani dopo aver superato per 1-0 Egitto ed Arabia Saudita, hanno battuto per 3-0 i padroni di casa, e si presentano alla seconda fase senza aver subito neppure un gol nei primi 270′. L’avversaria uscita dal Girone B è il Portogallo, che ha chiuso al secondo posto per un minor numero di gol ...

Francia-Argentina - Mondiali 2018 : data - programma e orario. Su che canale vederla in tv l’ottavo di finale : Un ottavo di finale dal sapore intrigante aprirà le danze della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2018 in Russia. La Francia e l’Argentina si sfideranno domani, sabato 30 giugno, per contendersi il pass per i quarti nella Kazan Arena, teatro di recente della clamorosa eliminazione della Germania. Un’altra big, dunque, si accinge a lasciare la competizione, ragion per cui la sfida si preannuncia davvero ricca di emozioni. La ...

Video/ Inghilterra-Belgio - 0-1 - : highlights e gol della partita - Mondiali 2018 - girone G - : Video Inghilterra Belgio , 0-1, : highlights e gol della partita dei Mondiali 2018. Decide Januzaj: i Diavoli Rossi arrivano primi nel gruppo G.

Mondiali 2018 in streaming : come vedere le partite di oggi in diretta (gratis e legalmente) : Il mondiale 2018 è in chiaro è una piccola grande goduria per i tanti appassionati di calcio che non vedono l'ora di gustare un mese di grande calcio in diretta. Ecco dove vedere in streaming le...

Calendario Mondiali 2018 - il programma e gli orari degli ottavi di finale. Tutte le sfide e i canali per vederle in tv : Gli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio si giocheranno dal 30 giugno al 3 luglio. La rassegna iridata entra nel vivo con la disputa della fase a eliminazione diretta: le migliori 16 squadre rimaste in corsa incominciano il cammino verso la Finale di Mosca. Si riparte con il primo turno a eliminazione diretta che sicuramente regalerà grandi emozioni: imperdibile il big match tra Francia e Argentina che aprirà gli ottavi di finale, da una ...

Video/ Inghilterra-Belgio (0-1) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - girone G) : Video Inghilterra Belgio (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018. Decide la splendida rete di Januzaj, i Diavoli Rossi chiudono il gruppo G a punteggio pieno(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 03:07:00 GMT)

Video/ Giappone Polonia (0-1) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - girone H) : Video Giappone Polonia (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018. Sconfitta per la nazionale del Sol Levante, che però si qualifica per gli ottavi di finale(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 03:01:00 GMT)

OTTAVI DI FINALE - Mondiali 2018/ Tabellone accoppiamenti : Belgio e Inghilterra - rischi diversi : OTTAVI di FINALE, MONDIALI 2018: Tabellone accoppiamenti. Belgio e Inghilterra già qualificate, mentre Giappone, Senegal e Colombia sono in lotta per due posti(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 00:46:00 GMT)

Mondiali 2018 - flop delle Africane. Senegal eliminato : ecco perché : L'eliminazione del Senegal, vittima del discutibile regolamento del Fair Play, taglia fuori il continente nero dagli ottavi: un evento che non si verificava da oltre 30 anni Ottavi Mondiali 2018, gli ...

Mondiali Russia 2018 – Giornalista spagnolo punzecchia Valentino Rossi - il Dottore esilarante : “sei un bastardo” [VIDEO] : Valentino Rossi, i Mondiali di Russia 2018 senza l’Italia e il tanto discusso Var: il Dottore esilarante col Giornalista spagnolo I Mondiali di Russia 2018 stanno entrando nel vivo. Finita la fase a gironi, sabato inizieranno ufficialmente gli ottavi di finale, che regaleranno puro spettacolo. Nonostante l’assenza dell’Italia, tantissimi sono gli appassionati italiani che non si perdono manco un appuntamento della ...

Mondiali 2018 Russia. Batshuayi - l'esultanza è comica : e su Twitter si prende in giro da solo : Alla fine ha prevalso il Belgio, primo nel girone G dei Mondiali a punteggio pieno. Dopo aver battuto Panama e Tunisia nelle prime due giornate, i Red Devils ha sconfitto anche l'Inghilterra nello ...

Mondiali 2018 - Inghilterra-Belgio 0-1 : la firma è di Januzaj : TORINO - La corsa al secondo posto del Gruppo G a alla fine sorride all' Inghilterra , con il Belgio 'costretto' a chiudere in vetta per 'colpa' dell'1-0 con cui ha superato i rivali nella sfida del ...

Mondiali Russia 2018 - Rocchi favorito per arbitrare la finale : Gianluca Rocchi potrebbe essere il quarto italiano ad arbitrare la finale dei Mondiali, senza l’Italia il fischietto ha “strada libera” È stato il primo direttore di gara a utilizzare il Var in un Mondiale, potrebbe essere il quarto arbitro italiano (dopo Gonella nel 1978, Collina nel 2002 e Rizzoli nel 2014) a dirigere una finale ai campionati del mondo. Gianluca Rocchi, secondo i bookmaker, è tra i possibili designati ...

Mondiali Russia 2018 - tifoso del Messico perquisito mostra… il “pacco” [VIDEO] : Mondiali Russia 2018, un tifoso messicano ha dato spettacolo durante la perquisizione prima della gara della sua Nazionale Mondiali Russia 2018, i controlli ai tornelli di ogni stadio della competizione, sono davvero rigidissimi. Giusto che sia cosi, data l’allerta altissima. Un tifoso del Messico un po’ eccentrico, con la sua mise molto particolare, è stato perquisito da uno steward russo prima della gara contro la Svezia. ...