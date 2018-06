Mondiali 2018 ottavi di finale |  calendario partite e programmazione Mediaset

cubemagazine

: #Mondiali2018 #WorldCup Clamorosa eliminazione della Germania, campioni del mondo in carica! Dopo 9 minuti di reucu… - repubblica : #Mondiali2018 #WorldCup Clamorosa eliminazione della Germania, campioni del mondo in carica! Dopo 9 minuti di reucu… - Agenzia_Ansa : #Russia2018 Germania eliminata. Campioni in carica battuti 2-0 dalla Corea del Sud salutano il torneo.… - Gazzetta_it : #Russia2018, il programma degli ottavi di finale: sabato #FranciaArgentina -

(Di venerdì 29 giugno 2018)2018 OTTAVI. La seconda fase dei Campionati del Mondo di calcio 2018 in Russia si terrà dal 30 giugno al 3 luglio. Ecco di seguito il calendario completo dei match e tutta la, che in esclusiva trasmetterà le 64dei. DOVE VEDERE I2018 ottavi di: calendarioDopo quindici giorni didei gironi, inizierà sabato 30 giugno quella degli ottavi. Le Nazionali che hanno passato il turno sono: Francia, Argentina, Uruguay, Portogallo, Spagna, Russia, Croazia, Danimarca, Brasile, Messico, Belgio, Giappone, Svezia, Svizzera, Colombia, Inghilterra. Grandissima delusione per i Campioni del Mondo uscenti della Germania che non solo non hanno passato la prima fase, ma sono anche arrivati ultimi nel loro girone. Il web si è scatenato parlando della ...