Mondiale 2018 Russia | Collina | ' Con VAR decisioni giuste al 99 3%'

MotoMondiale - GP Olanda 2018 : qualifiche (sabato 30 giugno). Programma - orari e tv : Domani (sabato 30 giugno) sarà tempo di time-attack nel GP di Olanda 2018. Ad Assen, dove i centauri più forti del mondo andranno in caccia di gloria. Marc Marquez, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso saranno loro gli osservati speciali Valentino ha sempre avuto un rapporto speciale con la pista olandese, avendo messo in scena gara magnifiche e discusse, come quella vinta nel 2015, con l’arrivo spalla a spalla con Marquez ed ...

Ascolti TV Mediaset - fase a girone Mondiale Russia 2018 : 175 milioni di telespettatori : Si è chiusa ieri sera, con Ascolti sempre in crescita, la fase a gironi di “FIFA World Cup Russia 2018”, trasmessa in chiaro e gratuitamente su quattro diverse reti Mediaset: Canale 5, Italia 1, 20 e Mediaset Extra FIFA World Cup. Il Bilancio relativo agli Ascolti della fase a gironi del Mondiale Russia 2018 di Mediaset l bilancio delle prime 48 partite è molto positivo con un seguito totale di 175 milioni di telespettatori (oltre 20 milioni in ...

Russia 2018 : i 30 calciatori più belli del Mondiale : Prima il vichingo Rurik Gislason, poi il teutonico Mat Hummels: i sex symbol di Russia 2018 stanno cadendo tutti, uno ad uno, insieme alle loro squadre. Si è chiusa la fase a gironi e la metà esatta dei partecipanti al torneo sono stati rispediti a casa: il Mondiale entra nel vivo con gli ottavi di finale ma, per la disperazione di una buona fetta di pubblico, non ci sarà l’Islanda di quel biondo attaccante che – vox populi – era ...

Mondiale 2018 : Belgio batte Inghilterra 1-0 e chiude al primo posto : Grazie a una prodezza di Januzaj, il Belgio ha la meglio sull'Inghilterra e si prende il primo posto nel girone G. Decisamente meglio messa in campo la formazione belga rispetto a quella inglese, in ...

Mondiale 2018 - il Belgio batte 1-0 l'Inghilterra e vince il girone G : Il Belgio di Roberto Martinez batte 1-0 l'Inghilterra di Gary Southgate, nel big match dell'ultima giornata del girone G, vince il suo raggruppamento e vola meritatamente agli ottavi di finale del Mondiale. Il gol della vittoria porta la firma di Januzaj. La partita è stata equilibrata dall'inizio alla fine con grandi occasioni da rete da ambo le parti. I belgi, però, hanno fatto valere il maggiore tasso tecnico e alla fine hanno vinto la ...

Mondiali 2018 - Germania una beffa Mondiale : Nello mondo del pallone si sa: nulla è scritto, ma i tedeschi erano talmente convinti di arrivare a giocare le fasi finali che nessuno aveva concordato con l'hotel la possibilità di uscire prima. ...

Mondiale 2018 - la Colombia batte il Senegal e vola agli ottavi con il Giappone : La Colombia di Pekerman scaccia via i fantasmi e le critiche piovute sulla testa dei Cafeteros dopo la sconfitta all'esordio contro il Giappone. Il gol di Mina, realizzato nella ripresa, ha permesso così ai sudamericani di vincere la partita e di portarsi così a quota 6 punti nel gruppo H. La partita è stata equilibrata con il Senegal che può recriminare per un rigore prima assegnato e poi revocato dal Var, anche se la decisione del direttore di ...

Piero Fassino - zimbello Mondiale. 'Guardate la Germania...' - così ha fatto fuori i tedeschi da Russia 2018 : ... quando l' Italia fu fatta fuori agli spareggi dalla Svezia , che a sua volta ha eliminato i campioni del mondo in carica, : 'Il nostro calcio va rinnovato - pontificava Fassino -. Ricordo che una ...

La Germania saluta il Mondiale : quando i tedeschi godevano per l'Italia fuori da Russia 2018 : Italia-Germania non finisce mai. Gli azzurri, quando contava, hanno sempre avuto la meglio sui rivali tedeschi e l'ultima volta la nazionale allenata da Marcello Lippi vinse il Mondiale proprio in ...

MotoGP - Mondiale 2018 : le 5 risposte che dovrà darci il Gran Premio d’Olanda : Il Mondiale 2018 della MotoGP fa tappa in uno dei suoi luoghi più storici e amati, ovvero Assen. Siamo pronti, dunque, per il Gran Premio d’Olanda che, oltre a corrersi su una delle piste più affascinanti del mondo, arriva in un momento quanto mai delicato per diversi piloti (specialmente in casa Ducati) ed in uno snodo di capitale importanza anche per il titolo iridato. Andiamo, quindi, a dare una risposta alle cinque domande più importanti che ...

Mondiale 2018 Russia - emergenza portieri per la Tunisia : chiesta una deroga alla FIFA : La Tunisia finisce il Mondiale in emergenza. In vista dell'ultima gara - inutile ai fini della qualificazione agli ottavi, che sarà appannaggio di Inghilterra e Belgio - del Girone G contro Panama, la ...

Mondiale 2018 Russia - Girone G e Girone H : le combinazioni per la qualificazione agli ottavi : Giornata conclusiva della fase a gironi: il Mondiale scoprirà le ultime nazionali che accederanno agli ottavi di finale. Ultimi verdetti, il 28 giugno sarà il giorno del Girone G e del Girone H: per ...

Mondiale 2018 : Serbia-Brasile 0-2 - la seleçao prima nel girone va agli ottavi : Il Brasile non stecca l'ultimo match decisivo per il passaggio del turno, ai campionati mondiali di calcio Russia 2018. Con due gol, il primo di Paulinho al 36 e il secondo di Thiago Silva al 68 , la ...

Mondiale 2018 : Svizzera-Costa Rica 2-2 - elvetici agli ottavi : La Svizzera, andata due volte in vantaggio, si fa rimontare dal Costa Rica, che onora l'ultima partita del Mondiale di calcio Russia 2018. In virtù del 2-2 gli elvetici passano il turno essendo ...