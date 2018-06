Minaccia per la Turchia dal Mediterraneo

Si scatta un selfie sui binari per riconquistare la ragazza e Minaccia il suicidio : Sembrava un normale rapporto sentimentale tra due giovani, entrambi di buona famiglia, senza precedenti penali e con un lavoro. Invece, per una 24enne di Osimo , Ancona, la relazione si è trasformata ...

Seveso - già crisi per la nuova giunta Allievi : Forza Italia Minaccia lo strappo : LEGGI Il live blog - A pochi giorni dal ballottaggio che ha eletto il leghista Luca Allievi a sindaco, a Seveso si profila già un terremoto politico, dalle conseguenze da valutare. Scontenta per avere ...

Consiglio Ue sui migranti - l’Italia Minaccia il veto sui 3 miliardi alla Turchia : la mossa per ottenere fondi per Libia e Sahel : Un veto italiano sui 3 miliardi di euro che l’Europa darà nei prossimi due anni alla Turchia di Recep Tayyip Erdogan per gestire i migranti e non farli arrivare in Ue. L’ipotesi potrebbe concretizzarsi durante il Consiglio Ue. Più presumibilmente, però, si tratta solo di una partita a scacchi giocata dal governo italiano per guadagnare terreno altrove e usare i soldi in fondi più importanti per l’Italia. L’escalation diplomatica è ...

Governo - Bagnai : 'non siamo una Minaccia per l'euro' : Tuttavia, in una intervista concessa all'agenzia di stampa il 55-enne ex professore di economia ha detto che i mercati non hanno capito le sue intenzioni e quelle del Governo. L'euro è certamente una ...

Windows 10 : un bug scoperto nell’app impostazioni Minaccia la sicurezza degli utenti : La nuova app di sistema “impostazioni” si appresta ormai a sostituire completamente il vecchio pannello di controllo che, sebbene pieno di funzionalità, non viene aggiornato da anni ed è destinato a morire. “impostazioni” offre sicuramente un’esperienza utente semplificata con tutte le varie opzioni raggruppate in base alla loro utilità, più veloce e soprattutto piacevole da vedersi con grandi miglioramenti estetici ...

Perché i dazi di Trump Minacciano l'industria dell'auto : Una possibile frenata degli acquisti di vetture straniere negli Usa, potrebbe avere conseguenze gravi per la stessa produzione americana

Trump condanna Harley Davidson e Minaccia una «Big Tax» per chi sposta la produzione all’estero : NEW YORK - Donald Trump smonta bruscamente di sella dalla Harley-Davidson. In un bombardamento di tweet il Presidente ha reagito furiosamente alla decisione dell'iconica azienda...

Trump Minaccia dazi del 20% per auto europee : Il presidente statunitense, Donald Trump, torna all'attacco sul fronte dazi prendendo di mira questa volta l'Europa minacciando di imporre dazi del 20% su tutte le auto importate dall'Unione europea "...

Airbus Minaccia di lasciare la Gran Bretagna per colpa di Brexit : LONDRA - Una notizia allarmante per il Regno Unito accompagna il secondo anniversario del referendum sulla Brexit . Il gigante aerospaziale europeo Airbus annuncia che potrebbe trasferire la sua ...

Biella : A processo per aver derubato e Minacciato con la pistola una prostituta : La minaccia con la pistola per non rivelare l'accaduto non è bastata ad evitare il processo. Questa è la vicenda di S.G., 61 anni, nei cui confronti si è aperto ieri, 21 giugno, il giudizio penale in ...

Clima : Minaccia per la sicurezza : l’UE ha la “responsabilità di prepararsi” : Venerdì si terrà a Bruxelles l’high-level meeting sul Clima e la sicurezza, organizzato dalla rappresentante per gli affari esteri dell’UE Federica Mogherini allo scopo di discutere su come l’UE possa prepararsi alle minacce per la sicurezza causate dai cambiamenti Climatico. Il nesso tra Clima e sicurezza ha assunto di recente un’importanza sempre maggiore a livello dell’UE, tanto che a febbraio i ministri degli Esteri ...

Monza : uomo Minaccia di darsi fuoco all'ospedale San Gerardo - pronto soccorso chiuso per più di un'ora : FOTO - Attimi di tensione all'ospedale San Gerardo di Monza dopo le 19 di mercoledì 20 giugno per un uomo barricato nel pronto soccorso. Ha minacciato di darsi fuoco cospargendosi di benzina e ha ...