MILINKOVIC-SAVIC ALLA JUVENTUS? È IL TOP Calciomercato Lazio | Immobile

Calciomercato Lazio - MILINKOVIC-Savic spaventa i tifosi biancocelesti : le sue parole ‘profumano’ d’addio : Il centrocampista serbo ha parlato del suo futuro, spaventando i tifosi della Lazio circa un eventuale addio ai colori biancocelesti Mondiale finito, per Sergej Milinkovic-Savic è tempo di andare in vacanza per ricaricare le batterie in vista della prossima stagione. Il centrocampista serbo è seguito dai più grandi top club europei, Juventus compresa, avances che lusingano il classe ’95 e lo stuzzicano a cambiare aria. AFP PHOTO / ...

MILINKOVIC-Savic Juventus - il serbo ammicca ai bianconeri : Lotito non è più un problema : Ora viene il bello: la Serbia è stata forse immeritatamente eliminata dal Mondiale di Russia 2018 e Sergej Milinkovic-Savic e compagni sono dunque tornati dall’esperienza internazionale con qualche elemento di forza in più, pronti a riprovarci alla prossima occasione.--La Juventus ha atteso probabilmente questo momento con trepidazione, ora che la Nazionale balcanica è fuori dalla manifestazione potrà dunque avviare tutti i contatti di questo ...

Edicola : MILINKOVIC-Savic apre alla Juventus - Hamsik chiama Ancelotti e resta a Napoli : Hamsik rassicura Napoli e Ancelotti: "Resto" Sul Corriere dello Sport spazio alla scelta di Marek Hamsik che, dopo aver aspettato per alcune settimane offerte dalla Cina, che non soddisfavano le ...

MILINKOVIC-Savic alla Juventus? "E' il top"/ Calciomercato - il serbo : "Torno e parlo con la Lazio" : Milinkovic-Savic alla Juventus? "E' il top". Reduce dal Mondiale 2018, il serbo di proprietà Lazio è finito nel mirino dei bianconeri: ecco la sua apertura(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 09:40:00 GMT)

Immobile “consiglia” la Lazio : l’idea del bomber sulla cessione di MILINKOVIC-Savic : Milinkovic-Savic al centro di numerose voci di calciomercato, anche Ciro Immobile ha detto la sua sul calciatore della Lazio e sul suo futuro… Anche Immobile prova a trattenere Milinkovic-Savic. Come tutti i tifosi laziali, anche il centravanti Ciro Immobile ha parlato dell’ipotesi di cessione che aleggia attorno al talento serbo, tentando di convincerlo a rimanere alla base. “I bravi giocatori li vogliono tutti e per ...

MILINKOVIC SAVIC : 'So della Juventus - ma ora stacco. Poi vedremo' : TORINO - Il suo Mondiale è finito, senza gloria. Sergej Milinkovic Savic , annunciato come una delle stelle emergenti, in realtà non ha brillato in Russia, così come la sua Serbia che ha chiuso con la ...

Lazio - le dichiarazioni di MILINKOVIC-Savic fanno ‘impazzire’ i tifosi : La Lazio si sta muovendo molto bene sul mercato, mossa importante nelle ultime ore, il club biancoceleste si candida ad essere grande protagonista con Simone Inzaghi in panchina. Il vero colpo di Lotito potrebbe essere… Milinkovic-Savic. “Sarei felice di restare a Roma, ho un contratto con i biancocelesti – ha dichiarato Milinkovic-Savic ai microfoni Mediaset – Ogni giorno leggo molte notizie sui giornali, io ora penso solo ...

Juventus - MILINKOVIC-Savic non smentisce : “Futuro? Ora penso a riposarmi - ma…” : Juventus, Milinkovic-Savic- Intervistato ai microfoni di “SportMediaset“, Milinkovic-Savic ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo prossimo futuro. Il centrocampista serbo ha sottolineato la sua felicità in caso di conferma alla Lazio, ma non ha escluso la possibilità di un futuro lontano da Roma. “ORA penso SOLO A riposarmi” Il centrocampista ha così dichiarato: “Ogni giorno leggo […] L'articolo Juventus, ...

Lazio - senti MILINKOVIC-Savic : “futuro? Ecco cosa dico…” : Milinkovic-Savic è tra i calciatori più chiacchierati di questo caldo calciomercato, il serbo riceverà tante proposte estive… Milinkovic-Savic è stato eliminato ieri dai Mondiali di Russia 2018, adesso potrà dunque godersi le meritate vacanze al termine di un’annata massacrante. Incombe però il calciomercato, con tante voci sul suo conto. Qualche parola sul futuro l’ha detta il diretto interessato ieri dopo la gara con il ...

Mercato Juve - Serbia eliminata ai Mondiali : il prezzo di MILINKOVIC-Savic si abbassa? : Il talento della Lazio saluta anzitempo la Russia e adesso il suo valore di Mercato pare destinato a scendere. A cifre inferiori, salgono le quotazioni dei bianconeri, alla luce anche del gradimento ...

MILINKOVIC SAVIC : «So della Juventus - ma ora stacco. Poi vedremo» : Il suo Mondiale è finito, senza gloria. Sergej Milinkovic Savic, annunciato come una delle stelle emergenti, in realtà non ha brillato in Russia, così come la sua Serbia che ha chiuso con la sconfitta contro il Brasile. Al termine del match, il centrocampista è tornato a parlare del futuro, dai microfoni Mediaset: «Peccato per quello che è successo nell’ultima gara. Ora voglio riposarmi e poi tornare a Roma e vedere quello che succederà. Sto ...

Il Barcellona prepara l’offerta shock per MILINKOVIC-Savic : la Juve ‘trema’ e Lotito traballa : Milinkovic-Savic è finito nel mirino del Barcellona, il club catalano prepara una clamorosa offerta da sottoporre a Lotito Milinkovic-Savic è uno dei calciatori più richiesti del calciomercato europeo. Alla Lazio ha fatto faville ed ora potrebbe decidere di andare a cercar fortuna altrove, in un club che lotta per vincere tutto. Uno di questi club potrebbe essere il Barcellona che, secondo Skysport UK, avrebbe messo gli occhi sul serbo. Si parla ...

Calciomercato : sfida a suon di milioni tra Barcellona e Juventus per MILINKOVIC Savic : Calciomercato– Il Barcellona è sempre in cerca di rinforzi per la prossima stagione, dopo gli arrivi di Clement Lenglet, dal Siviglia, e Arthur Melo. Il prossimo obiettivo del club catalano, secondo il Mundo deportivo, potrebbe essere Sergej Milinkovic Savic, rivelazione della Lazio, seguito da diverse societa’, fra le quali anche Juve, Manchester United e Real Madrid. I dirigenti del Barcellona hanno sondato il terreno per conoscere ...

Juventus - l'ex Cabrini : 'MILINKOVIC-Savic non è un trascinatore. Su Cancelo...' - : Soltanto due-tre giocatori al mondo risolvono le partite da soli. Lotito è un osso duro, per prenderlo non si può parlare di una cifra irrisoria: non credo basteranno 80-90 milioni. CANCELO - 'È un ...