Milinkovic | ' Ora mi riposo poi deciderò La Juventus è ua grande squadra'

Lazio - Immobile : 'Non vedo l'ora di ricominciare. Spero di rivedere Milinkovic in ritiro' : ... 'Sono orgoglioso di quanto fatto quest'anno e ricevere riconoscimenti fa sempre piacere, soprattutto nella mia città - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Ringrazio il sindaco e tutti gli ...

Milinkovic Savic : 'So della Juventus - ma ora stacco. Poi vedremo' : TORINO - Il suo Mondiale è finito, senza gloria. Sergej Milinkovic Savic , annunciato come una delle stelle emergenti, in realtà non ha brillato in Russia, così come la sua Serbia che ha chiuso con la ...

Juventus - Milinkovic-Savic non smentisce : “Futuro? Ora penso a riposarmi - ma…” : Juventus, Milinkovic-Savic- Intervistato ai microfoni di “SportMediaset“, Milinkovic-Savic ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo prossimo futuro. Il centrocampista serbo ha sottolineato la sua felicità in caso di conferma alla Lazio, ma non ha escluso la possibilità di un futuro lontano da Roma. “ORA penso SOLO A riposarmi” Il centrocampista ha così dichiarato: “Ogni giorno leggo […] L'articolo Juventus, ...

Milinkovic Savic : «So della Juventus - ma ora stacco. Poi vedremo» : Il suo Mondiale è finito, senza gloria. Sergej Milinkovic Savic, annunciato come una delle stelle emergenti, in realtà non ha brillato in Russia, così come la sua Serbia che ha chiuso con la sconfitta contro il Brasile. Al termine del match, il centrocampista è tornato a parlare del futuro, dai microfoni Mediaset: «Peccato per quello che è successo nell’ultima gara. Ora voglio riposarmi e poi tornare a Roma e vedere quello che succederà. Sto ...

Milinkovic-Savic sempre più caro : ora la Juve per averlo deve pagare 150 milioni : E' stato il migliore in campo nella sfida d'esordio della Serbia ai Mondiali contro il Costa Rica e ora il suo valore di mercato è lievitato. Sergej Milinkovic-Savic è sempre di più un uomo mercato ...

Morabito : 'Milinkovic-Savic? Solo una squadra può permetterselo' : La Juventus - ha detto a RMC Sport - non prenderà neanche Pogba '. E allora? Dove finirà , oggi 5 giugno, Milinkovic Savic? ' Mourinho lo segue da tempo ma senza la cessione di Pogba non si può fare ...

Morata - Milinkovic & Co. ballano il tango argentino : Arriva il caldo e il calciomercato impazza tra idee assurde e trattative già intavolate. L'unica ufficialità di giornata è però un colpo di certo non di alto richiamo, con la Roma che ha accolto il ...

Calciomercato Juventus - l’annuncio di Marotta : “è fatta per Emre Can - le ultime su Milinkovic - Morata e Pogba” : Calciomercato Juventus – La Juventus pensa alla prossima stagione con l’intenzione di essere grande protagonista e tentare l’assalto al Triplete, il pensiero della dirigenza è rivolto al mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Ecco le importanti dichiarazioni di Marotta allo Sporting Club di Torino: “Emre Can si definisce in 10 giorni. Douglas Costa lo riscatteremo e rimarrà. Perin? Vogliamo un grande ...

Mercato Juve : Godin - Morata e Milinkovic-Savic nel mirino : ... compresi quelli già presi, quindi Caldara, Spinazzola e Can; o quasi come Darmian, 6-7 elementi e che tutto dipenderà anche dalle uscite: i nomi di Benatia e Higuain stanno circolando nel mondo-...

Calciomercato Juventus/ Il post-Buffon - il sogno Milinkovic e il ritorno di Morata : i bianconeri del futuro : Archiviato il settimo scudetto consecutivo, la Juventus si tuffa nel Calciomercato estivo: possibile una mini-rivoluzione, studiamo allora le varie le possibilità della società bianconera(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 07:41:00 GMT)

Lazio-Inter 2-3 - tripudio nerazzurro. Ora Icardi sarà il punto fermo. Tracollo Lazio : addio Milinkovic-Savic : Lazio-Inter- Una partita al cardiopalma decisa da un gol di Vecino a circa 10 minuti dalla fine. L’Inter fa ritorno in Champions League dopo 6 anni e si prepara a gettare le basi in vista della prossima stagione. Una stagione che si annuncia carica di impegni e che potrebbe consacrare la piena rinascita nerazzurra. Un […] L'articolo Lazio-Inter 2-3, tripudio nerazzurro. Ora Icardi sarà il punto fermo. Tracollo Lazio: addio ...