Milano Pride | in arrivo l’onda arcobaleno | il 30 giugno in corteo per i diritti lgbtqi

: E’ davvero con orgoglio che diamo appuntamento a tutti voi Sabato 30 Giugno al Milano Pride in Porta Venezia. Sarem… - BenjieFede : E’ davvero con orgoglio che diamo appuntamento a tutti voi Sabato 30 Giugno al Milano Pride in Porta Venezia. Sarem… - rtl1025 : Benji e Fede, sul palco del Milano Pride per la parità e eguaglianza - ivanscalfarotto : Il sottosegretario #Spadafora parteciperà “in rappresentanza del Governo” al #Pride a Pompei. Se il governo è davve… -

(Di venerdì 29 giugno 2018)pronta a scendere in strada, ancora una volta, per rivendicare “l’orgoglio delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, asessuali, intersessuali e queer”. E per difenderne i, con unche promette di travolgere la città con un’onda coloratissima e festosa. L’appuntamento è fissato alle ore 15 del 30in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale. Ultima tappa della manifestazione piazza Oberdan in Porta Venezia, dove è stato allestito il consueto palco su cui saliranno, fra gli altri, Drusilla Foer (madrina dell’evento), Fabio Marelli, Jo Squillo e i cantanti Benji & Fede. Attesi anche il sindaco di, Beppe Sala, che come ogni anno ha dato il patrocinio del Comune, e l’artista Angelo Cruciani per un flashmob. “Ancora oggi viviamo in un contesto sociale, politico e culturale in ...