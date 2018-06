Milano | per entrare in metro niente più biglietto | basta la carta di credito

L'Inter brucia i tempi per Politano : già oggi a Milano per le visite mediche : L'attaccante prelevato dal Sassuolo pronto a firmare un quinquennale

Milano - condanna definitiva a 6 anni per due poliziotti : “Spartivano con banda di nomadi il bottino dei furti in stazione” : Dovranno scontare 6 anni i due ormai ex poliziotti finiti agli arresti domiciliari nel dicembre 2015 con l’accusa di aver spartito con una banda di nomadi il bottino di una serie di furti ai danni di passeggeri alla stazione Centrale di Milano. Il verdetto della Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, lo scorso novembre, aveva portato le pene da 7 a 6 anni riqualificando il reato di concussione in induzione ...

Milano : arrestati ultras milanista e sua moglie per estorsione (2) : (AdnKronos) - Lucci avrebbe preteso di ricevere 300mila euro di cui 50mila entro sette giorni come anticipo. Dopo alcuni giorni, al negozio si è ripresentata la Fasciano - nel frattempo assente dal lavoro per malattia - per cercare di convincere il suo datore di lavoro a dare al marito i soldi richi

Milano : arrestati ultras milanista e sua moglie per estorsione : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - Francesco Lucci, 39 anni, noto ultras della Curva Sud del Milan, è stato arrestato ieri in flagranza di reato per estorsione dagli agenti della Digos di Milano. Insieme a lui, che già in passato è stato sottoposto a Daspo e affidamento in prova ai servizi sociali per re

Milano. Differente - non da meno per l’inclusione di studenti con autismo : Partirà a settembre in cinque scuole di Milano il progetto pilota “Differente, non da meno” per l’inclusione di studenti con

Politano all'Inter/ Entro sabato a Milano per le visite mediche : Politano all'Inter, prestito con riscatto a 25 milioni e due giovani, Merola e Zappa: la trattativa con il Sassuolo accelera, possibili novità a breve(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 00:42:00 GMT)

Milano - pagamenti smart per i trasporti pubblici con VISA : L'accettazione dei pagamenti contactless in tutto il mondo è aumentata considerevolmente negli ultimi anni, in particolare in Europa, dove oggi oltre il 52% delle transazioni sono contactless, con 3,...

Ambiente : plastica negli oceani - a Milano mostra fotografica su opera Finucci : Milano, 28 giu. (AdnKronos) - Apre lunedì prossimo al Centro Diagnostico Italiano di Milano la mostra 'Wasteland. The Garbage Patch State', un progetto artistico ideato dall’architetto e designer Maria Cristina Finucci, con lo scopo di sensibilizzare il pubblico sull’inquinamento della plastica in m

Milano - dopo il mausoleo gli operai della M4 scoprono una necropoli sotto il cantiere di San Vittore : Trovati teschio e ossa durante i lavori della futura linea blu del metrò, dove come anticipato da Repubblica è venuta alla luce una porzione del muro del mausoleo di Massimiano

Anac - stupore per accuse procura Milano : 19.15 Nessun commento ufficiale dall'Anac alle accuse del procuratore di Milano, Greco, ma solo fastidio, meraviglia e stupore per accuse generiche e non dettagliate.Si rivendica invece la correttezza delle modalità operative tenute. L'accusa all'Anac era di aver trasmesso alla procura di Milano "numerosi illeciti da cui si potevano desumere fatti di corruzione", ma con un "ritardo" e modalità che hanno determinato una "discovery ...

Il metrò di Milano diventa contactless - sui tornelli è spuntato il pos : via alla sperimentazione : Tra le prime città in Europa e prima in Italia, ha dotato tutte le 113 stazioni di un passaggio dedicato. Si parte oggi, ma entro tre anni si punta ad avere l'80 per cento di transazioni digitali

Giornata negativa per l'equity europeo. Milano in rosso : Teleborsa, - Finale in negativo per le principali borse europee con l'attenzione degli investitori che resta catalizzata dal vertice Ue di Bruxelles che si mostra diviso su diversi temi. Sullo sfondo ...

