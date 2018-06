Milano - metro diventa contactless : si potrà pagare avvicinando carta : Milano, metro diventa contactless: si potrà pagare avvicinando carta I cittadini potranno accedere al servizio pagando direttamente il biglietto al tornello con la propria carta di credito, senza bisogno di digitare il codice. La metropolitana milanese è la prima in Italia e una delle prime al mondo a utilizzare questo tipo di ...

Milano come Londra : la metro si paga con la carta contactless : Milano è la prima città italiana e una delle poche al mondo che utilizza il sistema di pagamento contactless : l'esperimento ha già avuto grande successo a Londra, dove ha quasi mandato in pensione ...

Milano - il biglietto del metrò ora si paga con la carta di credito : Presentato il servizio di pagamento contactless: la metropolitana milanese è la prima in Italia, e una delle prime in Europa e nel mondo, a utilizzare questo tipo di sistema

Trasporti - la metro di Milano diventa contactless : la prima in Italia : A Milano la metropolitana diventa contactless. Da oggi infatti i cittadini potranno accedere pagando direttamente il biglietto al tornello con la propria carta di credito, con lo smartphone o con lo smartwatch, su cui sia stata prima digitalizzata la carta. La metropolitana milanese e’ la prima in Italia, e una delle prime in Europa e nel mondo, ad utilizzare questo tipo di sistema gia’ in uso in altre citta’ come Londra, ...

Il metrò di Milano diventa contactless - sui tornelli è spuntato il pos : via alla sperimentazione : Tra le prime città in Europa e prima in Italia, ha dotato tutte le 113 stazioni di un passaggio dedicato. Si parte oggi, ma entro tre anni si punta ad avere l'80 per cento di transazioni digitali

Il metrò di Milano diventa contactless - via il biglietto di carta sul tornello spunta il pos : via alla sperimentazione : Tra le prime città in Europa e prima in Italia, ha dotato tutte le 113 stazioni di un passaggio dedicato. Si parte oggi, ma entro tre anni si punta ad avere l'80 per cento di transazioni digitali

Il metrò di Milano diventa contactless - via il biglietto di carta sul tornello spunta il pos : Tra le prime città in Europa e prima in Italia, ha dotato tutte le 113 stazioni di un passaggio dedicato. Si parte oggi, ma entro tre anni si punta ad avere l'80 per cento di transazioni digitali

Bye bye biglietto : a Milano basta la carta di credito per la metropolitana : In metropolitana senza biglietto, ma provvisti soltanto della propria carta di credito contactless. Come promesso Atm, l’azienda che gestisce i trasporti pubblici di Milano, procede a passi spediti sul fronte delle nuove modalità di ticketing. Così, dopo l’introduzione del biglietto digitale acquistabile via app o via sms, oggi attiva un nuovo sistema di pagamento al tornello, che consente all’utente di salire a bordo delle ...

Milano - scavi metro San Vittore : scoperto il mausoleo dell’imperatore di Mediolanum capitale : Chi era Massimiano, l'imperatore che tre secoli prima di Cristo governava su Mediolanum, mentre Diocleziano spadroneggiava a Roma, che fece erigere l'imponente mausoleo ottagonale ritrovato durante gli scavi della linea metropolitana M4 di Milano? Nei pochi anni del suo regno, edificò molte importanti opere della città di Milano.Continua a leggere

Milano - durante i lavori per la metropolitana trovati i resti di un mausoleo del IV secolo : Milano, durante i lavori per la metropolitana trovati i resti di un mausoleo del IV secolo Il muro compatto, risalente all’epoca romana, è considerato un eccezionale ritrovamento archeologico Continua a leggere L'articolo Milano, durante i lavori per la metropolitana trovati i resti di un mausoleo del IV secolo proviene da NewsGo.

Milano - durante i lavori per la metropolitana trovati i resti di un mausoleo del IV secolo : Milano, durante i lavori per la metropolitana trovati i resti di un mausoleo del IV secolo Il muro compatto, risalente all’epoca romana, è considerato un eccezionale ritrovamento archeologico Continua a leggere L'articolo Milano, durante i lavori per la metropolitana trovati i resti di un mausoleo del IV secolo proviene da NewsGo.

Durante i lavori per la Metro - a Milano riemerge l'antico mausoleo imperiale : Le scavatrici al lavoro davanti alla chiesa di San Vittore , nei pressi degli ingressi per il museo della Scienza e della tecnica , hanno trovato un ostacolo, un vero e proprio muro di pietre che i ...

Guasto alla metro di Milano - il treno frena senza motivo : quattro feriti : Una frenata inattesa e senza motivo. Per una brusca frenata di un treno della linea 1 della metropolitana Milanese alla fermata di Loreto, questa mattina quattro persone sono state portate con lievi ...

Milano - guasto alla metro - il treno frena senza motivo : quattro feriti : Una frenata inattesa e senza motivo. Per una brusca frenata di un treno della linea 1 della metropolitana Milanese alla fermata di Loreto, questa mattina quattro persone sono state portate con lievi ...