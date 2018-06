Milano | condanna definitiva a 6 anni per due poliziotti | “Spartivano con banda di nomadi

Investì e uccise anziano a Milano/ Alessandro Ghezzi condannato a 6 anni e mezzo - e patente ritirata a vita : Investì e uccise anziano a Milano: Alessandro Ghezzi condannato a 6 anni e mezzo di carcere, e patente ritirata a vita. Soddisfatto l'avvocato della difesa che parla di sentenza storica(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 16:02:00 GMT)

Animali : blitz in Statale a Milano - condannati a 18 mesi tre attivisti : Milano, 25 giu. (AdnKronos) – Sono stati condannati a 18 mesi gli attivisti del coordinamento che si resero protagonisti di un blitz alla Statale di Milano per liberare delle cavie. Per i tre attivisti del ‘Coordinamento Fermare Green Hill’ è arrivata da parte dei giudici di Milano la condanna in primo grado per avere occupato, il 20 aprile 2013, gli stabulari di Farmacologia dell’università milanese liberando 400 topi e ...

Milano - blitz animalista in Statale : attivisti condannati a un anno e 6 mesi : Tre attivisti dell'associazione animalista `Coordinamento Fermare Green Hill´ sono stati condannati dal Tribunale di Milano a un anno e sei mesi di carcere per avere occupato il dipartimento di ...

Processo Maroni - ex governatore della Lombardia condannato a un anno dal Tribunale di Milano : A due anni e mezzo dalla prima udienza – il 30 novembre 2015 – i giudici della IV sezione penale del Tribunale sono riusciti a emettere la sentenza per l’ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni. L’esponente leghista, già segretario federale, è stato condannato a un ann e a 450 euro di multa. L’ex ministro è stato condannato per un solo capo di imputazione con pena sospesa. L’accusa: “Pressioni per ...

Milano - confermata condanna per la prima foreign fighter italiana : Milano, confermata condanna per la prima foreign fighter italiana Milano, confermata condanna per la prima foreign fighter italiana Continua a leggere L'articolo Milano, confermata condanna per la prima foreign fighter italiana proviene da NewsGo.

Modella rapita a Milano - sequestratore condannato a 16 anni e 9 mesi - : Per l'accusa, Lucasz Herba e il fratello hanno messo in atto il sequestro di Chloe Ayling, tenuta segregata tra l'11 e il 17 luglio. Per la difesa, la giovane britannica e l'uomo arrestato lo scorso ...

Milano : condannato per furti - arrestato con le valigie pronte per fuga : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - La polizia di Milano ha catturato Luciano Nicolosi, 65enne originario di Messina e residente nel comune di Corbetta, condannato ad espiare una pena di 7 anni e mezzo per truffa. Gli agenti della Divisione anticrimine della questura lo hanno arrestato in esecuzione di un

Milano - travolse e uccise pedone : condannato a oltre 6 anni e patente revocata a vita : Milano, 8 giugno 2018 - Sei anni e sei mesi di carcere e la revoca della patente a vita . È la condanna inflitta, con rito abbreviato, dal gup Natalia Imarisio al 45enne finito in carcere il 27 ...

Milano - sposa-bambina del Bangladesh : padre condannato/ Tre anni e 9 mesi - maltrattava anche la moglie : Milano, sposa-bambina del Bangladesh: padre condannato. Tre anni e 9 mesi al padre-padrone, maltrattava anche la moglie, colei che ha denunciato il tutto(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:11:00 GMT)

Milano - Luigi Messina condannato a 18 anni per l'omicidio di Rossana Belvisi/ Evitato lo sconto di pena : Milano, Luigi Messina condannato a 18 anni per l'omicidio di Rossana Belvisi: la Corta d'Appello d'Assise non ha concesso lo sconto di pena, il commento della figlia Valentina(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 13:34:00 GMT)