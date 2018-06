Milano come Pechino | parte la sperimentazione dei risciò per i turisti

Milano come Londra : la metro si paga con la carta contactless : Milano è la prima città italiana e una delle poche al mondo che utilizza il sistema di pagamento contactless : l'esperimento ha già avuto grande successo a Londra, dove ha quasi mandato in pensione ...

Annullato il concerto dei Prophets of Rage dell’8 luglio a Milano - come richiedere il rimborso dei biglietti : Annullato il concerto dei Prophets of Rage dell'8 luglio a Milano: la band avrebbe dovuto esibirsi al Fabrique con l'unico concerto italiano previsto per quest'anno, ma l'evento è stato cancellato. Ad annunciarlo sono gli organizzatori di Live Nation Italia, tra le proteste dei fan increduli già in possesso dei biglietti per lo show, che già era stato modificato rispetto alle indicazioni iniziali: il concerto era originariamente previsto per ...

St. Vincent in concerto al Magnolia di Milano : il pop come arma di seduzione di massa " RECENSIONE E SCALETTA : L'artista usa il corpo come arma di distrazione, evoca un mondo in cui siamo sedotti dal potere e assieme dall'arte. St. Vincent incarna il potere, seduce ed è sedotta dal pubblico, espone la ...

Orari e scaletta dei Negramaro a Milano il 27 giugno - ultimi biglietti per San Siro : come raggiungere lo stadio : Dopo il debutto al Teghil di Lignano Sabbiadoro, col concerto dei Negramaro a Milano il 27 giugno l'Amore Che Torni Tour Stadi 2018 sbarca a San Siro. La band torna nello stadio milanese a dieci anni di distanza dal concerto-evento da cui fu tratto il DVD San Siro Live: il 31 maggio 2008 Giuliano Sangiorgi (voce, piano e chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, ...

Salvini come Hitler : polemica per l'opera di street art in centro a Milano. La replica : "Idioti - provo molta pena" : Si intitola "Hitchin a ride", ovvero "trovando un passaggio", l'opera che ritrae Matteo Salvini come Hitler con il simbolo della Lega sul braccio al posto della svastica e che è apparsa su un muro in via Palermo, nella zona di Brera a Milano. Il poster, subito rimosso, è stato realizzato dallo street artist Beast, che aveva pubblicato sul proprio sito l'immagine già domenica. Il riferimento è alle polemiche che vedono ...

Longevità a quattro zampe. Ecco come Fido e Micio possono diventare «nonni». - Milano Post : Nutmeg non è ancora ufficialmente il gatto più vecchio del mondo, secondo il Guinness dei primati, ma si appresta a diventarlo e non manca giorno che ai coniugi non arrivi la richiesta della«ricetta, ...

Installare una cassaforte a Milano : come mettere al sicuro i propri beni : La sicurezza della propria abitazione è fondamentale. Le forze dell’ordine, sopratutto in prossimità delle partenze estive, forniscono consigli utili per

Milano come non l'avete mai vista - ecco le foto dell'uomo ragno bulgaro : "Appeso a due corde ho una prospettiva unica" : Pulisce i grattacieli e fotografa la città. Dimitar Harizanov, bulgaro da anni in Italia per motivi di lavoro, è diventato una vera e propria star dei social. Ogni giorno, sul proprio profilo ...

Starbucks - nuove aperture dopo Milano : via alle selezioni del personale. Come candidarsi : Starbucks apre un punto vendita anche a Malpensa. Come ricorda Milano Today il primo punto vendita del Bel Paese...