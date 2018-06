Milano | ATM attiva i sistemi contactless in metropolitana I biglietti si pagano con

Milano : da oggi biglietto Atm si paga al tornello con carta contactless : Milano, 28 giu. (AdnKronos) - Da oggi sarà possibile accedere alla metropolitana milanese pagando ai tornelli con una carta di pagamento contactless. Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, ha attivato il servizio in collaborazione con Mastercard e Visa. Atm è la prima azienda in Italia e tra le prim

Rivoluzione ATM - il trasporto pubblico di Milano si pagherà anche con Visa contactless : L'accettazione dei pagamenti contactless in tutto il mondo è aumentata considerevolmente negli ultimi anni, in particolare in Europa, dove oggi oltre il 52% delle transazioni sono appunto contactless ...

Rivoluzione ATM - il trasporto pubblico di Milano si paga anche con "Visa contactless" : Con l'intento di accelerare la crescita delle smart city e supportare l'economia digitale , Visa lavora con gli operatori del settore transit per offrire soluzioni volte a supportare la mobilità ...

Rivoluzione ATM - il trasporto pubblico di Milano si pagherà anche con "Visa contactless" : Con l'intento di accelerare la crescita delle smart city e supportare l'economia digitale , Visa lavora con gli operatori del settore transit per offrire soluzioni volte a supportare la mobilità ...

Milano - IN CENTRALE CON FUCILE AD ARIA COMPRESSA : DENUNCIATO SENEGALESE/ Video - scoperto da due guardie ATM : MILANO, in CENTRALE con FUCILE ad ARIA COMPRESSA, Video, fermato SENEGALESE ‘attore’: “Mi sono fatto male”. Nascondeva nella gamba dei jean un FUCILE a canne lunghe(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 21:51:00 GMT)

Milano : Atm - parte la settimana #cedilposto sui mezzi pubblici (2) : (AdnKronos) - A scendere in campo per sensibilizzare sul tema ci sarà anche un testimonial d’eccezione: Pierluigi Pardo, che, a titolo gratuito, ha prestato la sua voce per questa iniziativa di educazione sociale. Il noto commentatore sportivo e conduttore televisivo con annunci in banchina, sui mez

Milano : Atm - parte la settimana #cedilposto sui mezzi pubblici : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - La campagna comportamentale di Atm entra nel vivo con il lancio della settimana #cedilposto. Per tutti i sette giorni, infatti, L’Azienda inviterà i propri clienti a 'guardarsi attorno e ad osservare se c’è qualcuno che ha più bisogno di sedersi'. L'iniziativa fa parte

A Milano al ristorante Belè : atmosfera speakeasy - con un twist : Metti insieme Giulia, una giovane chef pupilla di Matias Perdomo, e Sergio, un veterano della ristorazione, condisci il tutto con un’atmosfera anni 20 e ottieni il Belè, il ristorante che mancava sui Navigli. Se chiedi ad un vecchio milanese il significato della parola Belè , sgranerà gli occhi e ti risponderà «Tusa, il Belè è una cosa preziosa, un piccolo gioiello, una cosa da tener da conto». Effettivamente di un piccolo gioiellino si tratta. ...

Milano - spaccano finestrini auto e pensiline Atm/ Forlanini - arrestati 19enne e 17enne per vandalismo e furto : Spaccavano i finestrini delle macchine parcheggiate e anche la vetrata di una pensilina di una fermata autobus, è successo domenica pomeriggio al Forlanini a Milano(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:20:00 GMT)

Milano - FATTORINO JUST EAT SOTTO UN TRAM : GAMBA AMPUTATA/ Autista Atm aggredito da un passante con un pugno : MILANO, scontro tra moto e TRAM: FATTORINO perde una GAMBA. Il 28enne, dipendente JUST Eat, vittima di un grave incidente: ecco il comunicato della Atm(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:21:00 GMT)

Milano - scontro tra moto e tram Atm : fattorino perde una gamba/ Grave incidente - vittima dipendente Just Eat : Milano, scontro tra moto e tram: fattorino perde una gamba. Il 28enne, dipendente Just Eat, vittima di un Grave incidente: ecco il comunicato della Atm(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:22:00 GMT)

Milano - aggressione shock sul bus : feriti due dipendenti Atm : Milano, aggressione shock sul bus: feriti due dipendenti Atm Due graduati dell’azienda di trasporto meneghina erano intervenuti alle 3.30 in piazzale Cadorna per portare soccorso ai passeggeri, allertati dall’autista che denunciava atti vandalici Continua a leggere L'articolo Milano, aggressione shock sul bus: feriti due dipendenti Atm proviene da NewsGo.

Milano : a fine giugno tornelli Atm 'contactless' - si entra in metro con la carta : Si tratta di un sistema di pagamento innovativo, che oggi viene offerto solamente dalle società di trasporto di Londra, Chicago, Singapore e sperimentato in poche altre città del mondo. Il nuovo ...

Milano - aggressione shock sul bus : feriti due dipendenti Atm : Milano, aggressione shock sul bus: feriti due dipendenti Atm Due graduati dell’azienda di trasporto meneghina erano intervenuti alle 3.30 in piazzale Cadorna per portare soccorso ai passeggeri, allertati dall’autista che denunciava atti vandalici Continua a leggere L'articolo Milano, aggressione shock sul bus: feriti due dipendenti Atm proviene da NewsGo.