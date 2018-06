: #UltimOra #Milan Commisso: 'Non ci sono condizioni trattativa, attuale proprietà non vuole chiudere' #SkySport - SkySport : #UltimOra #Milan Commisso: 'Non ci sono condizioni trattativa, attuale proprietà non vuole chiudere' #SkySport - AntoVitiello : Commisso ad America Oggi: 'La trattativa per l'acquisto del Milan continua, nonostante qualche difficoltà...' - Corriere : Milan va di fretta: Commisso e Li vicini a chiudere -

Colpo di scena nella trattativa per il passaggio delda Yonghong Li a Rocco, il magnate italoamericano che da giorni si è mosso pervelocemente l'operazione. Dopo giorni di silenzio,il patron dei Cosmos NY esce allo scoperto per dire sostanzialmente che Li non. "Nonostante i migliori sforzi, sembra che l'attuale proprietario non sia disposto a concludere a condizioni accettabili in modo tempestivo... Questa situazione è estremamente spiacevole" dice un comunicato di.(Di venerdì 29 giugno 2018)