Milan | obiettivo Immobile | sarà lui il nuovo centravanti

Rocco Commisso nuovo proprietario del Milan? Chi è/ Obiettivo : anticipare la concorrenza di Ricketts : Rocco Commisso nuovo proprietario Milan, chi è? L'imprenditore con la grandissima passione per il calcio. E' emigrato negli Stati Uniti dodici anni fa ed è proprietario dei New York Cosms.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 00:43:00 GMT)

Boom Milan : nuovo affare “alla Bonucci” - obiettivo Gonzalo Higuain! : Milan pronto a scatenarsi, sempre dopo aver avuto il via libera dall’Uefa, Mirabelli ha messo nel mirino il Pipita Higuain I tifosi del Milan stanno vivendo emozioni contrastanti in questa prima fase di calciomercato. Da un lato sta salendo sempre più l’ansia per conoscere le decisioni dell’Uefa in merito a possibili sanzioni contro i rossoneri, dall’altro le voci di mercato che stanno facendo sognare i supporters. ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - Mirabelli e Gattuso in tribuna per Russia-Arabia - ecco l’obiettivo : Calciomercato Milan – Hanno preso il via i Mondiali in Russia del 2018, partita inaugurale quella tra Russia ed Arabia Saudita, in tribuna presenti Mirabelli e Gattuso, l’obiettivo è quello di visionare da vicino possibili calciatori. Secondo indiscrezioni di CalcioWeb l’obiettivo numero uno in casa Milan porta a Aleksandr Sergeevic Golovin, centrocampista seguito con attenzione anche dalla Juventus. Nonostante le ultime voci ...

Riparte il mercato del Milan : Morata primo obiettivo : Non a caso oggi la Gazzetta dello Sport titola di una Ripartenza delle trattative, in realtà mai troppo dismesse, da parte del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli , volato già in Russia per ...

Obiettivo Mondiali scherma 2021 a Milano : Un auspicio condiviso anche dall'assessore regionale allo Sport, Martina Cambiaghi, che vede negli assoluti "una prova generale per un evento straordinario come il Mondiale, in programma nel 2021". ...

Milan - clamoroso : obiettivo Marotta in caso d’addio a Fassone-Mirabelli : Milan- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “La Repubblica”, il Milan starebbe valutando attentamente il futuro. I rossoneri attendono ancora il verdetto sulla sentenza Uefa. L’Europa League resta fortemente a rischio. Ecco perchè Fassone e Mirabelli potrebbero decidere di fare un passo indietro qualora Li non garantisse solidità al progetto. ASSALTO A Marotta In caso […] L'articolo Milan, clamoroso: ...

Fiera Milano : obiettivo crescita con investimenti e tecnologia : Milano, , askanews, - L'amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano Spa, Fabrizio Curci, ha commentato così la presentazione del piano strategico aziendale 2018-2022: "Gli obiettivi ...

Mercato Milan : il nuovo obiettivo per l'attacco vale 60 milioni ed ha 22 anni Video : La stagione calcistica 2017/2018 è giunta alla sua conclusione regalando al Milan la conquista di un posto diretto per l’Europa League 2018/2019. I rossoneri, grazie al successo ottenuto per 5-1 sulla Fiorentina, si sono garantiti la possibilita' di non accelerare la preparazione atletica estiva a differenza di quanto era accaduto lo scorso anno, quando i rossoneri hanno dovuto disputare la prima partita ufficiale prima di fine luglio. La ...

CALCIOMERCATO Milan / News - ecco qual è il grande obiettivo per l'estate! (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN News, ultime sulla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: l'obiettivo principale per i rossoneri rimane quello dell'acquisto di una mezzala di grandissimo valore.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 16:40:00 GMT)

'André Silva del Milan obiettivo numero uno del Wolverhampton' : MilanO - La sconfitta contro la Juventus nella finale di Coppa Italia complica i piani del Milan , che dopo il sontuoso mercato della scorsa estate sperava di entrare in Champions League e rischia ...

Sky Milan - André Silva obiettivo concreto del Wolverhampton : Come riportato in serata sul proprio portale ufficiale da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport esperto di calciomercato, i Wolves hanno messo il numero 9 rossonero in cima alla lista dei ...