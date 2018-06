Milan | Bonucci tentato dallo United e Suso chiamato dal Real

Calciomercato : fuggi fuggi dal Milan - Manchester su Bonucci [DETTAGLI] : Calciomercato– Con la sentenza arrivata poco fa, il Milan deve fare i conti con l’interesse di una grande del calcio inglese e mondiale per il suo capitano. Secondo Yahoo Sport UK, infatti, il Manchester United punta su Leonardo Bonucci per rinforzare la difesa. Il centrale rossonero e della Nazionale, colpo di mercato nella scorsa stagione quando il Diavolo lo strappo’ alla Juventus, e’ un vecchio pallino di Pep ...

Juve - attenta al Milan : i rossoneri cercano un nuovo affare 'alla Bonucci' - : Il club rossonero è alla ricerca di un centravanti e secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport , un degli obiettivi della Società di Via Aldo Rossi è Gonzalo Higuain , arrivato dal Napoli ...

Milan - assalto ad Higuain : nuovo affare alla Bonucci : Milan, assalto AD Higuain- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, il Milan starebbe pensando seriamente a Gonzalo Higuain in vista della prossima stagione. Un affare in pieno stile Bonucci che potrebbe consegnare l’argentino a Gennaro Gattuso. RISPOSTE DALL’UEFA Prima di un’offerta ufficiale da parte del club rossonero, bisognerà aspettare le potenziali sanzioni ...

Boom Milan : nuovo affare “alla Bonucci” - obiettivo Gonzalo Higuain! : Milan pronto a scatenarsi, sempre dopo aver avuto il via libera dall’Uefa, Mirabelli ha messo nel mirino il Pipita Higuain I tifosi del Milan stanno vivendo emozioni contrastanti in questa prima fase di calciomercato. Da un lato sta salendo sempre più l’ansia per conoscere le decisioni dell’Uefa in merito a possibili sanzioni contro i rossoneri, dall’altro le voci di mercato che stanno facendo sognare i supporters. ...

Il Bonucci bis : il Milan su Higuain : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio 'Lo vogliono Juventus e Milan': Golovin lascia la diretta tv Ultime notizie Mondiali 2018 Ultime notizie calciomercato

Milan - Bonucci fa chiarezza : “Nessun problema. Mondiali? Dico Argentina…” : Milan, Bonucci- Leonardo Bonucci, intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, ha fatto il punto sulla situazione del Milan, mettendo a tacere le voci sui potenziali problemi della società. Poi un pensiero anche al Mondiale in Russia. “Milan? NESSUN PROBLEMA…” “Non c’è nessun tipo di problema, l’importante è che vengano risolte le voci che girano e […] L'articolo Milan, Bonucci fa chiarezza: “Nessun ...

