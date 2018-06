: Questo è il vero risultato del vertice europeo: ha vinto #Orban L’Italia sempre più sola nella gestione dei richied… - AlessiaMorani : Questo è il vero risultato del vertice europeo: ha vinto #Orban L’Italia sempre più sola nella gestione dei richied… - ilfoglio_it : Nella notte arriva l'accordo al Consiglio europeo sui migranti. Conte parla di successo. Ma nelle conclusioni c'è p… - davidallegranti : Ma quale svolta, sui migranti vince la linea di Orban e Macron -

"Siamo soddisfatti, perché i quattro di Visegrad hannouna". Così il premier ungheresesu Fb,"l'Ungheria non diventerà un paese di immigrazione, resterà ungherese". "La minaccia che incombeva su di noi era che avrebbero cominciato i reinsediamenti all'interno degli Stati europei dai campi che avevano intenzione di realizzare", spiega. "Siamo riusciti a difenderci da questa proposta e a far approvare la nostra che stabilisce che nessuno può essere spostato in un paese senza il consenso di quest'ultimo".(Di venerdì 29 giugno 2018)