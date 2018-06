: Ue, Conte blocca il vertice: 'Veto senza intesa su migrantì'. E salta la conferenza stampa con Junc… - borghi_claudio : Ue, Conte blocca il vertice: 'Veto senza intesa su migrantì'. E salta la conferenza stampa con Junc… - RaiNews : Questione migranti 'non può entrare in un pacchetto di trattative che comprenda temi economici”. Fonti di palazzo C… - SkyTG24 : #UltimOra Bruxelles, premier #Conte ha bloccato conclusioni della prima parte del vertice europeo. L'Italia vuole v… -

"Da questo Consiglio europeo esce un'più responsabile e più", Così il premieral termine del vertice del Consiglio Ue durato 14 ore. Le conclusioni del vertice Ue hanno affermato "il principio di un nuovo approccio sui salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e coordinate con gli stati membri".ha confermato "la possibilità di costituire dei centri di accoglienza per consentire lo sbarco e se necessario il transito deianche in paesi terzi con Unhcr e Oim".(Di venerdì 29 giugno 2018)