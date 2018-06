Migranti | Tusk | «Trovato l’accordo»  Conte mette il veto al vertice Macron si infuria

Consiglio Ue - Conte mette un primo veto : “No a conclusioni senza Migranti”. Salta la conferenza stampa Tusk-Juncker : Il premier Giuseppe Conte mette il primo veto a Bruxelles. Tecnicamente una riserva, con cui ha bloccato le conclusioni della prima parte del Consiglio europeo, in cui si è parlato di “sicurezza, difesa, lavoro, crescita, competitività, innovazione digitale e allargamento”, ma non di migranti. Conte ha spiegato che l’Italia intende invece dare un voto sull’intero documento, compresa quindi soprattutto la parte sulla questione ...

Oggi il Consiglio europeo sui Migranti. Tusk ai capi di Stato : “Dobbiamo decidere chi entra in Ue” : Si aprono Oggi a Bruxelles i lavori del Consiglio europeo che affronterà soprattutto il tema dei migranti. L'Italia presenterà dieci punti, ma alcuni di questi potrebbero non essere discussi, come la riforma del regolamento di Dublino. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, nella sua lettera ai capi di Stato in vista del vertice, ha chiesto di decidere chi può entrare in Ue.Continua a leggere

Ue - Tusk : “Diffidare da anti-Ue con pugno duro su problema Migranti” : Ue, Tusk: “Diffidare da anti-Ue con pugno duro su problema migranti” Ue, Tusk: “Diffidare da anti-Ue con pugno duro su problema migranti” Continua a leggere L'articolo Ue, Tusk: “Diffidare da anti-Ue con pugno duro su problema migranti” proviene da NewsGo.

Migranti : Tusk propone centri sbarco fuori da Europa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - MERKEL CHIAMA CONTE : “BOZZA UE ACCANTONATA”/ Donald Tusk prepara proposta di compromesso : MIGRANTI, il Premier CONTE sulla bozza Ue: “Sarà ACCANTONATA”. Il ministro Matteo Salvini minaccia: “O la cambiano o diciamo no”. Domenica l'atteso vertice informale(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 20:29:00 GMT)

Migranti - Conte a Tusk : "L'Italia non può farsi carico da sola della prima accoglienza" : Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte oggi ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, con cui aveva già avuto modo di incontrarsi al G7 in Canada. L'argomento principale è stato quello dei Migranti e il Premier italiano su Twitter ha scritto:"Oggi ho avuto con il Presidente Tusk un incontro molto utile. Gli ho anticipato che al pre vertice di Bruxelles non sono disponibile a discutere dei ...

Conte a Tusk : impensabile farsi carico di tutti i Migranti : Il presidente del Consiglio avrebbe sottolineato l'indisponibilità dell'Italia alla cosiddetta 'seconda accoglienza'. Posizione che il governo poterà anche al vertice di domenica a Bruxelles - E' ...

Conte a Tusk : l'Italia non può farsi carico di tutti i Migranti - : Il premier ha incontrato Donald Tusk in un vertice a Palazzo Chigi e ha sottolineato come il nostro Paese sia quello più esposto ai flussi migratori. Il presidente del Consiglio europeo su Twitter: "...

Conte a Tusk : 'Impensabile che l'Italia si faccia carico di tutti i Migranti' : Pensare che in questo momento l'Italia possa farsi carico di tutti i i migranti dei cosiddetti movimenti secondari che sono negli altri Paesi europei è assolutamente impensabile, specie dopo che in ...

Conte a Tusk : «Impensabile che l'Italia si faccia carico di tutti i Migranti» : Pensare che in questo momento l'Italia possa farsi carico di tutti i i migranti dei cosiddetti movimenti secondari che sono negli altri Paesi europei è assolutamente impensabile, specie...

Salvini contro Moscovici : «Sui rom non mollo». Migranti - Tusk : piattaforme di sbarco fuori dalla Ue : L’Europa risponde, tramite il commissario agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, alla posizione del ministro dell’Interno italiano sul tema Migranti. «Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell'altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente difficile resistere, resisterò con tutte le forze». Intanto, è in arrivo a Pozzallo la nave Diciotti della ...

Censimento rom - Salvini : «Io non mollo - vado dritto». Migranti - Tusk : piattaforme di sbarco fuori dalla Ue - ma Avramopoulos frena : L’Europa risponde, tramite il commissario Ue agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, alla posizione del ministro dell’Interno italiano sul tema Migranti. «Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell'altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente difficile resistere, resisterò con tutte le forze». Intanto, è in arrivo a Pozzallo la nave Diciotti della ...

Censimento rom - Salvini : «Io non mollo - vado dritto». Migranti - Tusk : piattaforme di sbarco fuori dalla Ue : L’Europa risponde, tramite il commissario Ue agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, alla posizione del ministro dell’Interno italiano sul tema Migranti. «Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell'altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente difficile resistere, resisterò con tutte le forze». Intanto, è in arrivo a Pozzallo la nave Diciotti della ...