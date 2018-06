Migranti | Toninelli | no attracco per nave Astral | motivi ordine pubblico**

meteoweb.eu

(Di venerdì 29 giugno 2018) Roma, 29 giu. (AdnKronos) – “In ragione della nota formale che mi giunge dal Ministero dell’Interno e che adducedipubblico, dispongo il divieto dinei porti italiani per laOng, in piena ottemperanza dell’articolo 83 del Codice della Navigazione”. Lo dice in una nota il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo. L'articolo, noperMeteo Web.