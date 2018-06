Migranti | Salvini | «Non mi fido delle parole ma degli impegni dell' Europa Per le Ong

Migranti - Salvini frena sull accordo 'Non mi fido delle parole - vediamo i fatti' : Politica Il vertice di Bruxelles si sblocca a notte fonda: accordo di tutti i 28 leader anche sui Migranti dai nostri inviati TOMMASO CIRIACO e ALBERTO D'ARGENIO

Conte e Salvini - diplomazia e forza Vertice Ue - così l'Italia si è imposta Migranti - c'è l'accordo a 28 : A sorpresa e con buona pace dei pessimisti italiani, il Vertice europeo indetto soprattutto per l’emergenza Migranti ha trovato, alle 5 di stamattina, un accordo a 28 voci. Dopo tredici ore di Vertice di cui ben 10 dedicate alle migrazioni Segui su affaritaliani.it

Salvini : Migranti - non mi fido di parole : 9.11 "Non mi fido delle parole, vediamo che impegni concreti ci sono perché finora è sempre stato: "Viva l'Europa, viva l' Europa, ma poi paga l'Italia". Così il ministro dell'Interno Salvini su radio Capital commentando il risultato del vertice europeo. "Vediamo che principi,che soldi e che uomini ci sono fermo restando che il principio fondamentale era e continua ad essere la protezione delle frontiere esterne, non lasciare sola l'Italia, un ...

Migranti - Romano : “Salvini spieghi in Parlamento morte 120 persone”. Scontro con Borgonovo che lascia la trasmissione : Seconda parte dello Scontro avvenuto a L’Aria che Tira Estate (La7) sulla testimonianza di Giulia Bertoni, la giovane volontaria cesenate che dal 15 al 21 giugno è stata a bordo di una ong e ha assistito impotente al probabile annegamento di 120 Migranti su un gommone. Il deputato Pd Andrea Romano commenta: “Quella nave ong poteva salvare 120 persone, ma non ha potuto farlo su ordine del governo italiano, perché M.R.C.C. prende ordini dal ...

Lifeline a Malta/ Migranti - Ong “Salvini choc ma Italia lasciata sola”. Caso Open Arms “negato accesso porti” : Lifeline a Malta, odissea finita, sbarcati i 234 Migranti: nave sequestrata e capitano interrogato. Nella tarda serata di ieri l'imbarcazione è entrata nel porto di La Valletta(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 16:42:00 GMT)

Gli alleati europei di Salvini lo stroncano sui Migranti : Roma. I nuovi alleati europei di Matteo Salvini hanno ribadito ancora oggi che qualunque forma di solidarietà europea sull'accoglienza dei migranti non rientra nelle loro priorità. "Le regole di Dublino devono essere applicate fino a quando non avremo qualcosa di meglio", ha detto il cancelliere aus

Migranti - Salvini fa il guastatore e frena Conte nella trattativa Ue : Partita difficile oggi a Bruxelles per Giuseppe Conte. Il premier italiano ha ripreso il filo del dialogo con Angela Merkel ed Emmanuel Macron per evitare l'isolamento, provare a incassare qualche ...

Salvini attacca Macron : "Fa il matto - è ai minimi"La S.Sede : no a politica sulla pelle dei Migranti : Secondo monsignor Becciu "una chiarezza sull'argomento era necessaria ma che si utilizzino le navi cariche di esseri umani perfar avanzare posizioni politiche è inaccettabile".

Migranti - perché è Angela Merkel il miglior alleato di Salvini e degli interessi italiani in Europa : Tutti i paesi Ue vogliono rinnovare il regolamento Dublino. Il problema è capire come:?aumentare gli obblighi di solidarietà o rifiutare la ridistribuzione. L’Italia sarebbe avvantaggiata dalla prima opzione, promossa da Angela Merkel. Eppure si schiera per la seconda:?quella sponsorizzata dal blocco di Visegrad, dall’Austria e «dall’altra Germania» di Horst Seehofer, il ministro degli Interni che osteggia la Cancelliera...

Migranti - Salvini contro Macron : 'Ong non toccheranno mai più un porto italiano' (VIDEO) : Dure le parole di Matteo Salvini intercettato dai giornalisti alla conferenza in Confartigianato. Alla domanda di una reporter, 'Perché il cargo danese lo avete fatto attraccare?', il vicepremier risponde senza mezzi termini, come si può ascoltare nel video qui sotto: 'Perché abbiamo un cuore buono, a differenza di Macron'. La frecciatina non sfugge ai presenti, che quindi incalzano il ministro dell'interno chiedendogli come abbia intenzione di ...

Il video di Salvini nel centro per Migranti in Libia : 'Ora l'Europa si svegli' : È falso sostenere che rispedire in Libia i migranti che si dirigono verso l'Europa li condanni ad andare incontro ad abusi di diritti umani. O, quantomeno, purché vengano diretti verso i centri ...