Migranti | Salvini | ' Basta parole | vediamo i fatti' Il Pd | ' Zero vincoli | ha vinto

La Libia : 100 Migranti dispersi dopo un naufragio. Salvini : “Porti chiusi alle Ong anche per i rifornimenti” : Il portavoce della Marina libica, Ayob Amr Ghasem, ha confermato che «circa 100» migranti sono «dati per dispersi» nel naufragio di un «gommone» avvenuto «ad est di Tripoli». Il portavoce, contattato per telefono dall’Ansa, ha confermato inoltre che c’è stato «il salvataggio di 14 migranti illegali». Ghasem ha avvertito che si tratta di «informaz...

Migranti - Salvini : 'Navi Ong vedranno Italia solo in cartolina - non mi fido dell'Europa' : Matteo Salvini sul tema Migranti sente di aver già incassato delle vittorie. Stavolta, però, nel commentare il responso del vertice europeo sull'immigrazione preferisce la strada della "freddezza". Il vertice, che ha visto protagonista il premier Conte, ha apparentemente dato qualche risultato dopo la questione sollevata dal respingimento delle Ong da parte del Ministero dell'Interno il quale, però, ancora una volta esprime tutti i suoi dubbi ...

Ue - accordo su Migranti. Salvini : “Soddisfatto - ma ora vogliamo vedere i numeri. In passato Europa ci ha preso i giro” : “Ho sentito il premier stanco, ma soddisfatto perché per il momento abbiamo portato avanti 70. Si è parlato di bisogni italiani e proposte italiane. Con i governi passati eravamo noi a inseguire tedeschi, francesi e spagnoli. Adesso vogliamo vedere i numeri, i soldi ed emaneremo una circolare che chiuda i porti allo sbarco e alle ong che spesso sono al di fuori della legge. Faccio come San Tommaso, se non vedo non credo. Anche perché ...

Migranti : Salvini - Ue? Non mi fido delle parole - vediamo fatti : Le navi delle Ong 'non vedranno più l'Italia se non in cartolina'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a 'Circo Massimo' su Radio Capital ribadendo il no all'accesso ai porti per le ...

Salvini - Migranti : “navi Ong vedranno Italia solo in cartolina”/ “Aiutano scafisti e mi danno del razzista” : Caos migranti, Salvini attacca “le navi Ong vedranno l'Italia solo in cartolina. Mi danno del razzista ma poi aiutano gli scafisti”. Leader della Lega attacca ancora Macron e avvisa l'Ue(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:46:00 GMT)

Migranti - “c'è l'accordo Ue”|Cosa prevede Salvini : «Ottenuto il 70% delle richieste» Macron alza la voce ma poi media|Video : Nel documento finale approvato dall'Ue è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Macron: «Soluzione europea»

Salvini dà la priorità ai Migranti - la flat tax può attendere il 2020 : Mercoledì pomeriggio al Consiglio dei ministri il responsabile dell’ Economia è stato chiaro. «Prima di presentare provvedimenti accertatevi che abbiano la copertura finanziaria: è scritto nella Costituzione su cui abbiamo giurato e ce lo chiede l’Europa», ha detto Giovanni Tria ai suoi colleghi, gelandoli. Non era solo un richiamo scontato e gener...

Accordo Ue sui Migranti - Salvini : 'Aspettiamo i fatti' - : Il ministro dell'Interno sull' intesa al vertice Ue di Bruxelles: "Non mi fido delle parole, vediamo gli impegni concreti". E ribadisce il no all'accesso ai porti italiani per le imbarcazioni di Ong: ...

Migranti - “c'è l'accordo Ue”|Cosa prevede Salvini : «Ottenuto il 70% delle richieste» Macron : così non va ma poi media|Video : Nel documento finale approvato dall'Ue è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Macron: «Soluzione europea»

Vertice Ue sui Migranti - Conte : festeggia ma Salvini lo gela : “Non mi fido. Voglio fatti - non parole” : Il presidente Conte ha annunciato il raggiungimento di un'intesa a 28 sui migranti e a margine del Consiglio Europeo ha dichiarato: "L'Italia non è più sola". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, però, appare scettico e gela il premier: "Non mi fido. Voglio fatti, non parole". Il Partito Democratico critica l'accordo raggiunto.Continua a leggere

Migranti : ACCORDO FRA I 28 DELL’UE/ Vertice Bruxelles - Conte esulta - Salvini : “Mai più Ong in Italia” : MIGRANTI: ACCORDO fra i 28 paesi UE. Vertice Bruxelles, il premier italiano, Giuseppe Conte, si dice molto soddisfatto: “L’Italia non è più sola”. L'intesa è stata annunciata da Donald Tusk(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:02:00 GMT)

Migranti - “c'è l'accordo Ue”|Cosa prevede Salvini : «Non mi fido delle parole»|Video Macron : così non va. Ma alla fine media : Nel documento finale approvato dall'Ue è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Macron: «Soluzione europea»

Migranti - Salvini : «Non mi fido delle parole ma degli impegni dell'Europa Per le Ong l'Italia in cartolina» : Loro e le altre ong, ha concluso, «fanno politica, mi danno del razzista e del fascista ma,come dicono i militari italiani e libici, aiutano gli scafisti». «Come mi dicono i militari italiani e ...

Migranti - Salvini frena sull accordo 'Non mi fido delle parole - vediamo i fatti' : Politica Il vertice di Bruxelles si sblocca a notte fonda: accordo di tutti i 28 leader anche sui Migranti dai nostri inviati TOMMASO CIRIACO e ALBERTO D'ARGENIO