Migranti | proteste Washington | 575 fermi

Migranti - in mille alla deriva : interviene la Libia. Proteste mandano in tilt sito della Guardia costiera : È stato formalmente assunto dalla Guardia costiera libica il coordinamento dei soccorsi in favore di sei barconi con un migliaio di Migranti a bordo che si trovano in acque Sar (zona...

"La bozza sui Migranti sarà riequilibrata". La Commissione Ue corregge il tiro dopo le proteste dell'Italia : dopo le proteste dell'Italia, condivise anche da Grecia e Malta, la Commissione Ue corregge il tiro sulla bozza conclusiva del vertice di domenica convocato su richiesta della Germania sull'immigrazione. "Condividiamo la preoccupazione dell'Italia" sulla proposta che riguarda i movimenti secondari dei migranti, "la bozza della dichiarazione di domenica sarà riequilibrata prima del vertice, si tratta solo di una bozza per la discussione". ...

Proteste a Philadelphia - no ai bambini tolti a famiglie Migranti : Roma, , askanews, - Grande manifestazione a Philadelphia contro la politica a "tolleranza zero" del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che sta provocando la separazione tra bambini e genitori che hanno attraversato il confine tra Messico e Stati Uniti senza ...

"Non togliete i bambini alle famiglie di Migranti" : proteste negli Usa : Grande manifestazione a Philadelphia contro la politica a "tolleranza zero" del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che sta provocando la separazione tra bambini e genitori che hanno attraversato il confine tra Messico e Stati...

L'Aquarius attracca a Valencia - le proteste : "Non vogliamo i Migranti" : Non tutti gli spagnoli hanno condiviso lo slancio umanitario del premier Sanchez che ha aperto il porto di Valencia per l'attracco delL'Aquarius. Il socialista ha cercato una mossa per accreditarsi al tavolo dell'Europa, ma ha anche aperto un fronte interno che ha acceso e non poco le proteste della detsra spagnola per la politica di accoglienza di Madrid. E così alcuni esponentio della destra iberica hanno presidiato il porto di Valencia sin ...